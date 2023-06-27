Лукашенко привел в полную боевую готовность армию Белоруссии

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко привел армию в боевую готовность после мятежа предпринимателя Евгения Пригожина Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Армия Белоруссии была приведена в полную боевую готовность. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную готовность», — заявил Лукашенко во время общения с журналистами. Его слова приводит агентство «Белта».

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Армия Белоруссии была приведена в полную боевую готовность. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную готовность», — заявил Лукашенко во время общения с журналистами. Его слова приводит агентство «Белта».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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