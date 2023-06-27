Лукашенко привел в полную боевую готовность армию Белоруссии

Лукашенко привел армию в боевую готовность после мятежа предпринимателя Евгения Пригожина
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Армия Белоруссии была приведена в полную боевую готовность. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную готовность», — заявил Лукашенко во время общения с журналистами. Его слова приводит агентство «Белта».
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