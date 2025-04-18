Арагчи: Иран считает Россию стратегическим партнером и равным соседом

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, прибывший с визитом в Москву, заявил, что Иран считает Россию стратегическим партнером и равным соседом. По его словам, вчерашняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и послание верховного лидера Ирана Али Хаменеи российскому президенту стали сигналом об этом остальному миру.
Арагчи назвал встречу с Путиным, прошедшую 17 апреля, долгой и содержательной. «Послание верховного лидера Ирана российскому президенту — это сигнал всему миру, что Иран считает Россию стратегическим партнером и равным соседом», — заявил он в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые проходят сегодня, 18 апреля. Трансляцию встречи ведет telegram-канал ТАСС. Арагчи отметил, что вчера был подписан договор о стратегическом партнерстве, который стал «точкой выстраивания долгосрочных отношений» России и Ирана.
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