Арагчи: Иран считает Россию стратегическим партнером и равным соседом

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Россия и Иран подписали всеобъемлющий договор о сотрудничестве (фото из архива)
Россия и Иран подписали всеобъемлющий договор о сотрудничестве (фото из архива) Фото:

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, прибывший с визитом в Москву, заявил, что Иран считает Россию стратегическим партнером и равным соседом. По его словам, вчерашняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и послание верховного лидера Ирана Али Хаменеи российскому президенту стали сигналом об этом остальному миру.

Арагчи назвал встречу с Путиным, прошедшую 17 апреля, долгой и содержательной. «Послание верховного лидера Ирана российскому президенту — это сигнал всему миру, что Иран считает Россию стратегическим партнером и равным соседом», — заявил он в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые проходят сегодня, 18 апреля. Трансляцию встречи ведет telegram-канал ТАСС. Арагчи отметил, что вчера был подписан договор о стратегическом партнерстве, который стал «точкой выстраивания долгосрочных отношений» России и Ирана.

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Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, прибывший с визитом в Москву, заявил, что Иран считает Россию стратегическим партнером и равным соседом. По его словам, вчерашняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и послание верховного лидера Ирана Али Хаменеи российскому президенту стали сигналом об этом остальному миру. Арагчи назвал встречу с Путиным, прошедшую 17 апреля, долгой и содержательной. «Послание верховного лидера Ирана российскому президенту — это сигнал всему миру, что Иран считает Россию стратегическим партнером и равным соседом», — заявил он в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые проходят сегодня, 18 апреля. Трансляцию встречи ведет telegram-канал ТАСС. Арагчи отметил, что вчера был подписан договор о стратегическом партнерстве, который стал «точкой выстраивания долгосрочных отношений» России и Ирана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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