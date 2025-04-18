Лавров: Путин остался доволен разговором с главой МИД Ирана

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Лавров: встреча Путина и Арагчи отражает беспрецедентную динамику политического диалога между двумя странами
Лавров: встреча Путина и Арагчи отражает беспрецедентную динамику политического диалога между двумя странами Фото:

Встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи показала, что диалог между странами получил большое развитие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В пятницу, 18 апреля, также проходя его переговоры с Арагчи.

«Вчерашняя встреча нашего президента Владимира Владимировича Путина с вами отражает беспрецедентную динамику диалога стран. Рассчитываю сегодня обсудить все запланированные вопросы повестки дня», — сказал Лавров, открывая переговоры. Трансляция шла в telegram-канале ТАСС. По его словам, Путин «остался очень доволен этим разговором».

Арагчи прибыл в Москву с официальным визитом 17 апреля. Уже состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи показала, что диалог между странами получил большое развитие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В пятницу, 18 апреля, также проходя его переговоры с Арагчи. «Вчерашняя встреча нашего президента Владимира Владимировича Путина с вами отражает беспрецедентную динамику диалога стран. Рассчитываю сегодня обсудить все запланированные вопросы повестки дня», — сказал Лавров, открывая переговоры. Трансляция шла в telegram-канале ТАСС. По его словам, Путин «остался очень доволен этим разговором». Арагчи прибыл в Москву с официальным визитом 17 апреля. Уже состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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