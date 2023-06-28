Губернатор Шумков поддержал жителя ЛНР, который хочет поработать в Курганской области

28 июня 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Шумков поддержал инициативу жителя ЛНР на форуме «УТРО» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков поддержал инициативу жителя ЛНР и участника форума «УТРО» Германа Приходько, который хочет пройти стажировку в региональных учреждениях по молодежной политике. Об этом сообщается на портале «Prospekt45». «В составе делегации региона на форуме „УТРО“ два представителя ЛНР. Ребята работают в сфере молодежной политики. Герман Приходько из Краснодона хочет пройти стажировку в региональных учреждениях, реализующих государственную молодежную политику. Инициативу парня поддержал губернатор Шумков. В ближайшее время молодой человек сможет отправиться в Курган», — написано на молодежном портале. Еще один участник форума из ЛНР учитель русского языка и литературы Екатерина Куприяшенко, сообщила в своем telegram-канале первый замгубернатора региона Оксана Куташи. По ее словам, накануне форума представители молодежи из Краснодона посетили учреждения культуры, образования и молодежной политики Курганской области. «Теперь Герман и Екатерина прокачивают свои умения и навыки вместе с молодежью Урала, чтобы привезти домой, в Краснодон, новые идеи и проекты, делятся своими наработками», — написала Куташи. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков посетил форум «УТРО» в Челябинской области. В ходе своего визита глава региона встретился с курганской молодежью и ответил на вопросы. В составе делегации около 70 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Курганской области Вадим Шумков поддержал инициативу жителя ЛНР и участника форума «УТРО» Германа Приходько, который хочет пройти стажировку в региональных учреждениях по молодежной политике. Об этом сообщается на портале «Prospekt45». «В составе делегации региона на форуме „УТРО“ два представителя ЛНР. Ребята работают в сфере молодежной политики. Герман Приходько из Краснодона хочет пройти стажировку в региональных учреждениях, реализующих государственную молодежную политику. Инициативу парня поддержал губернатор Шумков. В ближайшее время молодой человек сможет отправиться в Курган», — написано на молодежном портале. Еще один участник форума из ЛНР учитель русского языка и литературы Екатерина Куприяшенко, сообщила в своем telegram-канале первый замгубернатора региона Оксана Куташи. По ее словам, накануне форума представители молодежи из Краснодона посетили учреждения культуры, образования и молодежной политики Курганской области. «Теперь Герман и Екатерина прокачивают свои умения и навыки вместе с молодежью Урала, чтобы привезти домой, в Краснодон, новые идеи и проекты, делятся своими наработками», — написала Куташи. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков посетил форум «УТРО» в Челябинской области. В ходе своего визита глава региона встретился с курганской молодежью и ответил на вопросы. В составе делегации около 70 человек.