В Думе ХМАО назвали имя нового главы бюджетного комитета вместо убитого депутата

Бюджетный комитет Думы ХМАО возглавит Николай Ташланов

29 июня 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

О назначении объявили на депутатских слушаниях Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дума ХМАО выбрала нового руководителя комитета по бюджету, налогам и финансам, который прежде возглавлял убитый в Москве депутат Александр Колодич. Эту позицию займет Николай Ташланов. Об этом заявил спикер окружной Думы Борис Хохряков на депутатских слушаниях, передает корреспондент URA.RU. «Николай Владимировича избрали председателем комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Сейчас на основании решения комитета я направлю вам на заочное голосование утверждение думой эту кандидатуру», — сообщил Хохряков. У депутатов не возникло возражений за новую кандидатуру руководителя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Ранее URA.RU сообщало, что в Новой Москве найден труп депутата из ХМАО Александра Колодича. По версии силовиков, на него и его супругу напал работник, который помогал народному избраннику следить за домом.

Дума ХМАО выбрала нового руководителя комитета по бюджету, налогам и финансам, который прежде возглавлял убитый в Москве депутат Александр Колодич. Эту позицию займет Николай Ташланов. Об этом заявил спикер окружной Думы Борис Хохряков на депутатских слушаниях, передает корреспондент URA.RU. «Николай Владимировича избрали председателем комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Сейчас на основании решения комитета я направлю вам на заочное голосование утверждение думой эту кандидатуру», — сообщил Хохряков. У депутатов не возникло возражений за новую кандидатуру руководителя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Ранее URA.RU сообщало, что в Новой Москве найден труп депутата из ХМАО Александра Колодича. По версии силовиков, на него и его супругу напал работник, который помогал народному избраннику следить за домом.