В Кремле нет подробностей о задержании российского хоккеиста в Польше

В Кремле пока нет подробностей о причинах задержания российского хоккеиста в Польше. Посольству РФ сложно будет работать по этому делу в связи с «оголтелой русофобской позицией» властей, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Уверен, что посольство будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим. Хотя, конечно, посольству работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с оголтелой русофобской позицией. Поэтому какой-то детальной информацией мы не располагаем, к сожалению», — сообщил Песков.
Имя задержанного в Польше российского хоккеиста не сообщается. Известно лишь, что спортсмен обвиняется в шпионаже. По версии следствия, он проводил разведку объектов критической инфраструктуры. Это уже четырнадцатый гражданин России, который был задержан в рамках расследования якобы существующей «российской шпионской сети».
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