В Кремле нет подробностей о задержании российского хоккеиста в Польше

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле нет подробностей о задержании российского хоккеиста в Польше Фото:

В Кремле пока нет подробностей о причинах задержания российского хоккеиста в Польше. Посольству РФ сложно будет работать по этому делу в связи с «оголтелой русофобской позицией» властей, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Уверен, что посольство будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим. Хотя, конечно, посольству работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с оголтелой русофобской позицией. Поэтому какой-то детальной информацией мы не располагаем, к сожалению», — сообщил Песков.

Имя задержанного в Польше российского хоккеиста не сообщается. Известно лишь, что спортсмен обвиняется в шпионаже. По версии следствия, он проводил разведку объектов критической инфраструктуры. Это уже четырнадцатый гражданин России, который был задержан в рамках расследования якобы существующей «российской шпионской сети».

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В Кремле пока нет подробностей о причинах задержания российского хоккеиста в Польше. Посольству РФ сложно будет работать по этому делу в связи с «оголтелой русофобской позицией» властей, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Уверен, что посольство будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим. Хотя, конечно, посольству работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с оголтелой русофобской позицией. Поэтому какой-то детальной информацией мы не располагаем, к сожалению», — сообщил Песков. Имя задержанного в Польше российского хоккеиста не сообщается. Известно лишь, что спортсмен обвиняется в шпионаже. По версии следствия, он проводил разведку объектов критической инфраструктуры. Это уже четырнадцатый гражданин России, который был задержан в рамках расследования якобы существующей «российской шпионской сети».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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