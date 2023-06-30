Mash назвал имя задержанного в Польше хоккеиста

Mash: в Польше задержали 20-летнего бывшего хоккеиста «Балашихи» Максима Сергеева
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , клюшки, спорт, хоккей, хоккейные клюшки
До переезда за границу Сергеев играл за «Химки», «Спартак» и «Балашиху» Фото:

Предварительно, задержанным в Польше по подозрению в шпионаже хоккеистом оказался 20-летний защитник клуба UKS Zaglebie Sosnowiec Максим Сергеев, который ранее выступал за клуб «Балашиха». Об этом пишут в соцсетях.

«Российского хоккеиста задержали в Польше по обвинению в шпионаже. Предварительно, это 20-летний защитник клуба UKS Zaglebie Sosnowiec Максим Сергеев. До переезда под Краков парень играл за ХК „Балашиха“, потом перешел в „Спартак“, оттуда в „Химки“, снова в „Балашиху“ и после этого улетел за границу», — сообщает telegram-канал Mash. По версии генпрокуратуры Польши, Сергеев вычислял критическую инфраструктуру в нескольких воеводствах страны.

О задержании российского спортсмена ранее сообщил польский генпрокурор Збигнев Зебро. Согласно его заявлению, задержанный является бывшим игроком хоккейного клуба первой лиги Польши, и является уже 14-м задержанным членом раскрытой шпионской сети. Имя спортсмена не раскрывалось.

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Предварительно, задержанным в Польше по подозрению в шпионаже хоккеистом оказался 20-летний защитник клуба UKS Zaglebie Sosnowiec Максим Сергеев, который ранее выступал за клуб «Балашиха». Об этом пишут в соцсетях. «Российского хоккеиста задержали в Польше по обвинению в шпионаже. Предварительно, это 20-летний защитник клуба UKS Zaglebie Sosnowiec Максим Сергеев. До переезда под Краков парень играл за ХК „Балашиха“, потом перешел в „Спартак“, оттуда в „Химки“, снова в „Балашиху“ и после этого улетел за границу», — сообщает telegram-канал Mash. По версии генпрокуратуры Польши, Сергеев вычислял критическую инфраструктуру в нескольких воеводствах страны. О задержании российского спортсмена ранее сообщил польский генпрокурор Збигнев Зебро. Согласно его заявлению, задержанный является бывшим игроком хоккейного клуба первой лиги Польши, и является уже 14-м задержанным членом раскрытой шпионской сети. Имя спортсмена не раскрывалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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