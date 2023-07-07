«Нива» врезалась в фуру на трассе в Челябинской области. Фото

08 июля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

ГИБДД разбирается, почему «Нива» выехала на встречную полосу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ВАЗ-2131 врезался в большегруз на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. В результате аварии водитель «Нивы» получил травмы, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На 1565-м километре автодороги Москва—Челябинск на территории Ашинского района водитель 1955 года рождения за рулем ВАЗ-2131, по предварительной информации, выехал на встречную полосу (выезд на данном участке запрещен), где столкнулся с грузовым Mercedes-Benz с полуприцепом. За рулем фуры был мужчина 1969 года рождения», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона. В результате аварии водитель «Нивы» получил травмы. Он госпитализирован. По факту ДТП ведется проверка. УГИБДД по Челябинской области

ВАЗ-2131 врезался в большегруз на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. В результате аварии водитель «Нивы» получил травмы, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На 1565-м километре автодороги Москва—Челябинск на территории Ашинского района водитель 1955 года рождения за рулем ВАЗ-2131, по предварительной информации, выехал на встречную полосу (выезд на данном участке запрещен), где столкнулся с грузовым Mercedes-Benz с полуприцепом. За рулем фуры был мужчина 1969 года рождения», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона. В результате аварии водитель «Нивы» получил травмы. Он госпитализирован. По факту ДТП ведется проверка.