ВАЗ-2131 врезался в большегруз на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. В результате аварии водитель «Нивы» получил травмы, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«На 1565-м километре автодороги Москва—Челябинск на территории Ашинского района водитель 1955 года рождения за рулем ВАЗ-2131, по предварительной информации, выехал на встречную полосу (выезд на данном участке запрещен), где столкнулся с грузовым Mercedes-Benz с полуприцепом. За рулем фуры был мужчина 1969 года рождения», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.
В результате аварии водитель «Нивы» получил травмы. Он госпитализирован. По факту ДТП ведется проверка.
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