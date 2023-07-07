07 июля 2023

«Нива» врезалась в фуру на трассе в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, дтп, дпс, сотрудник дпс, сотрудник гибдд
ГИБДД разбирается, почему «Нива» выехала на встречную полосу Фото:

ВАЗ-2131 врезался в большегруз на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. В результате аварии водитель «Нивы» получил травмы, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«На 1565-м километре автодороги Москва—Челябинск на территории Ашинского района водитель 1955 года рождения за рулем ВАЗ-2131, по предварительной информации, выехал на встречную полосу (выезд на данном участке запрещен), где столкнулся с грузовым Mercedes-Benz с полуприцепом. За рулем фуры был мужчина 1969 года рождения», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.

В результате аварии водитель «Нивы» получил травмы. Он госпитализирован. По факту ДТП ведется проверка.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВАЗ-2131 врезался в большегруз на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. В результате аварии водитель «Нивы» получил травмы, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На 1565-м километре автодороги Москва—Челябинск на территории Ашинского района водитель 1955 года рождения за рулем ВАЗ-2131, по предварительной информации, выехал на встречную полосу (выезд на данном участке запрещен), где столкнулся с грузовым Mercedes-Benz с полуприцепом. За рулем фуры был мужчина 1969 года рождения», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона. В результате аварии водитель «Нивы» получил травмы. Он госпитализирован. По факту ДТП ведется проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...