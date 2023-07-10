В челябинском районе жалуются, что авторалли «Шелковый путь» повредило посевы

Участники авторалли проехали по фермерским полям, пожаловались местные жители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нагайбакского района Челябинской области, где проходил маршрут авторалли «Шелковый путь-2023», пожаловались на участников. Водители проехали по полям с посевами зерновых и повредили их.

«8 июля на территории Нагайбакского района проходил маршрут международного авторалли „Шелковый путь-2023“, в котором приняли участие 80 легковых и грузовых автомобилей. После чего местные жители пожаловались в соцсетях, что участники проехали прямо по полю, повредив посевы зерновых. Глава района Егор Тимофеев поручил начальнику отдела сельского хозяйства Сергею Гаврилову разобраться в ситуации», — сообщили в газете «Всходы».

URA.RU связалось с пресс-службой Госавтоинспекции по региону, там направили в правоохранительные органы. В региональном ГУ МВД сказали, что происшествие не по их профилю и направили в минсельхоз Челябинской области, где обещали уточнить информацию и прокомментировать позже.