Свердловский минздрав отреагировал на критическое состояние Миши Бахтина со СМА

Родители Миши Бахтина из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), не обращались с жалобами на критическое состоянии ребенка в медицинские учреждения. Такой информацией с журналистом URA.RU поделились в региональном минздраве.
«По информации из ОДКБ и ДГБ №11, родители Миши Бахтина за последние двое суток не обращались с жалобами на ухудшение состояния здоровья ребенка. Если это произошло именно сейчас, то необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», — отметили в свердловском минздраве.
Ранее URA.RU сообщало о том, что отец Миши Бахтина вышел на одиночный пикет. Дмитрий просит региональный минздрав обеспечить ребенка препаратом «Рисдиплам», который несколько месяцев приобретался семьей за счет благотворителей. Свердловский минздрав просит родителей провести федеральный консилиум, чтобы получить заключение, но родители идут на отказ. Глава профильного министерства Андрей Карлов уверяет родителей в необходимости проведения консилиума, чтобы исключить вред здоровью мальчика. Однако 12 июля представитель семьи заявила о том, что Миша находится в критическом состоянии из-за отсутствия препарата.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.