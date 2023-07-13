Куйвашев заявил об уголовном деле из-за пожара в Шайдурихе. Видео

13 июля 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев прибыл в Шайдуриху днем 13 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области После пожара в свердловском селе Шайдуриха (Невьянский район), уничтожившего десятки строений, возбуждено уголовное дело. Об этом на встрече с погорельцами сообщил губернатор Евгений Куйвашев. «Возбуждено уголовное дело. Тот, кто виновен, в том, что произошло, обязательно будет наказан. Я вас в этом уверяю. Но вместе с тем мы обязательно… И, слава богу, у нас пошли уголовные дела и даже сроки в отношении тех, кто лес поджигают. И с этим надо разбираться. Это, наверное, главное», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU. Пожар в Шайдурихе произошел вечером 12 июля. Огонь уничтожил 41 здание. Предварительно установлено, что огонь занялся на близлежащей турбазе и перекинулся на село. Часть местных жителей была эвакуирована. Следственный комитет уже рассказывал про уголовное дело — по факту гибели пожилой женщины, найденной в сгоревшей бане. Имел Куйвашев в виду это дело или другое, о котором силовики еще не рассказывали, неясно.

После пожара в свердловском селе Шайдуриха (Невьянский район), уничтожившего десятки строений, возбуждено уголовное дело. Об этом на встрече с погорельцами сообщил губернатор Евгений Куйвашев. «Возбуждено уголовное дело. Тот, кто виновен, в том, что произошло, обязательно будет наказан. Я вас в этом уверяю. Но вместе с тем мы обязательно… И, слава богу, у нас пошли уголовные дела и даже сроки в отношении тех, кто лес поджигают. И с этим надо разбираться. Это, наверное, главное», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU. Пожар в Шайдурихе произошел вечером 12 июля. Огонь уничтожил 41 здание. Предварительно установлено, что огонь занялся на близлежащей турбазе и перекинулся на село. Часть местных жителей была эвакуирована. Следственный комитет уже рассказывал про уголовное дело — по факту гибели пожилой женщины, найденной в сгоревшей бане. Имел Куйвашев в виду это дело или другое, о котором силовики еще не рассказывали, неясно.