Куйвашев заявил об уголовном деле из-за пожара в Шайдурихе. Видео

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Евгений Куйвашев прибыл в Шайдуриху днем 13 июля
Евгений Куйвашев прибыл в Шайдуриху днем 13 июля Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

После пожара в свердловском селе Шайдуриха (Невьянский район), уничтожившего десятки строений, возбуждено уголовное дело. Об этом на встрече с погорельцами сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

«Возбуждено уголовное дело. Тот, кто виновен, в том, что произошло, обязательно будет наказан. Я вас в этом уверяю. Но вместе с тем мы обязательно… И, слава богу, у нас пошли уголовные дела и даже сроки в отношении тех, кто лес поджигают. И с этим надо разбираться. Это, наверное, главное», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU.

Пожар в Шайдурихе произошел вечером 12 июля. Огонь уничтожил 41 здание. Предварительно установлено, что огонь занялся на близлежащей турбазе и перекинулся на село. Часть местных жителей была эвакуирована.

Следственный комитет уже рассказывал про уголовное дело — по факту гибели пожилой женщины, найденной в сгоревшей бане. Имел Куйвашев в виду это дело или другое, о котором силовики еще не рассказывали, неясно.

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После пожара в свердловском селе Шайдуриха (Невьянский район), уничтожившего десятки строений, возбуждено уголовное дело. Об этом на встрече с погорельцами сообщил губернатор Евгений Куйвашев. «Возбуждено уголовное дело. Тот, кто виновен, в том, что произошло, обязательно будет наказан. Я вас в этом уверяю. Но вместе с тем мы обязательно… И, слава богу, у нас пошли уголовные дела и даже сроки в отношении тех, кто лес поджигают. И с этим надо разбираться. Это, наверное, главное», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU. Пожар в Шайдурихе произошел вечером 12 июля. Огонь уничтожил 41 здание. Предварительно установлено, что огонь занялся на близлежащей турбазе и перекинулся на село. Часть местных жителей была эвакуирована. Следственный комитет уже рассказывал про уголовное дело — по факту гибели пожилой женщины, найденной в сгоревшей бане. Имел Куйвашев в виду это дело или другое, о котором силовики еще не рассказывали, неясно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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