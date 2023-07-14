В Екатеринбурге осветили, созданную копию судна — прародителя русского флота Ботик Петра I. Об этом рассказал митрополит екатеринбургский и верхотурский Евгений Кульман.
«Сегодня освятили корабль. Точная копия «дедушки русского флота» названа именем святителя Николая. Ботик уже скользит по водам Верх-Исетского пруда, управляемый юными капитанами — участниками регаты памяти святого Цесаревича Алексия.
Митрополит отметил, что в разных городах создают модели данного корабля, но в Екатеринбурге изготовили настоящее ходовое судно и выразил благодарность всем, кто участвовал в его подготовке. «Благодарю за огромный вклад в воспитание поколений уральцев руководителя „Каравеллы“ Людмилу Крапивину. Спасибо Андрею Симановскому за финансирование этой интересной затеи», — добавил митрополит Евгений.
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