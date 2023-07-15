15 июля 2023
14 июля 2023

Свердловские полицейские проводят рейд против пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, сотрудники гибдд, дпс, планшет, заполнение протокола
Рейд проходит 15 и 16 июля Фото:

Госавтоинспекция Серовского, Сосьвинского и Гаринского городских округов проводит рейд «СТОПконтроль». Профилактическое мероприятие направлено на выявление нетрезвых водителей на дорогах.

«В целях повышения защищенности граждан от ДТП с участием нетрезвых водителей 15 и 16 июля на территории Серовского, Сосьвинского и Гаринского ГО проводится профилактическое мероприятие „СТОПконтроль“. Рейд направлен на выявление нарушителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили на странице ГИБДД Серов «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало о полицейском рейде на одном из водоемов Екатеринбурга. Целью профилактического мероприятия было обеспечение безопасности, профилактики несчастных случаев, связанных с получением травм и гибелью детей на водоемах.

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Госавтоинспекция Серовского, Сосьвинского и Гаринского городских округов проводит рейд «СТОПконтроль». Профилактическое мероприятие направлено на выявление нетрезвых водителей на дорогах. «В целях повышения защищенности граждан от ДТП с участием нетрезвых водителей 15 и 16 июля на территории Серовского, Сосьвинского и Гаринского ГО проводится профилактическое мероприятие „СТОПконтроль“. Рейд направлен на выявление нарушителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили на странице ГИБДД Серов «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о полицейском рейде на одном из водоемов Екатеринбурга. Целью профилактического мероприятия было обеспечение безопасности, профилактики несчастных случаев, связанных с получением травм и гибелью детей на водоемах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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