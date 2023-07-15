Свердловские полицейские проводят рейд против пьяных водителей 16 июля 2023 в 06:00 Размер текста - 17 + Рейд проходит 15 и 16 июля Фото: Московец Илья © URA.RU Госавтоинспекция Серовского, Сосьвинского и Гаринского городских округов проводит рейд «СТОПконтроль». Профилактическое мероприятие направлено на выявление нетрезвых водителей на дорогах. «В целях повышения защищенности граждан от ДТП с участием нетрезвых водителей 15 и 16 июля на территории Серовского, Сосьвинского и Гаринского ГО проводится профилактическое мероприятие „СТОПконтроль“. Рейд направлен на выявление нарушителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили на странице ГИБДД Серов «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о полицейском рейде на одном из водоемов Екатеринбурга. Целью профилактического мероприятия было обеспечение безопасности, профилактики несчастных случаев, связанных с получением травм и гибелью детей на водоемах. Госавтоинспекция Серовского, Сосьвинского и Гаринского городских округов проводит рейд «СТОПконтроль». Профилактическое мероприятие направлено на выявление нетрезвых водителей на дорогах. «В целях повышения защищенности граждан от ДТП с участием нетрезвых водителей 15 и 16 июля на территории Серовского, Сосьвинского и Гаринского ГО проводится профилактическое мероприятие „СТОПконтроль“. Рейд направлен на выявление нарушителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили на странице ГИБДД Серов «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о полицейском рейде на одном из водоемов Екатеринбурга. Целью профилактического мероприятия было обеспечение безопасности, профилактики несчастных случаев, связанных с получением травм и гибелью детей на водоемах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям