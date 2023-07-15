Свердловские полицейские проводят рейд против пьяных водителей

Госавтоинспекция Серовского, Сосьвинского и Гаринского городских округов проводит рейд «СТОПконтроль». Профилактическое мероприятие направлено на выявление нетрезвых водителей на дорогах.
«В целях повышения защищенности граждан от ДТП с участием нетрезвых водителей 15 и 16 июля на территории Серовского, Сосьвинского и Гаринского ГО проводится профилактическое мероприятие „СТОПконтроль“. Рейд направлен на выявление нарушителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили на странице ГИБДД Серов «Вконтакте».
Ранее URA.RU сообщало о полицейском рейде на одном из водоемов Екатеринбурга. Целью профилактического мероприятия было обеспечение безопасности, профилактики несчастных случаев, связанных с получением травм и гибелью детей на водоемах.
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