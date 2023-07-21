В Пермском крае простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО

Боец погиб 14 июля в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации на Украине 14 июля погиб боец из Кочевского округа (Пермский край) Николай Чугайнов. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

«14 июля 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе СВО на территории Украины, ЛНР и ДНР погиб житель села Кочево Чугайнов Николай Григорьевич 1982 года рождения. Он был мобилизован 26 сентября прошлого года», — указано в сообщении ведомства в соцсети «Одноклассники».

В администрации отмечают, что дата прощания с бойцом будет объявлена позже. Свои соболезнования родным и близким также принес глава округа Александр Юркин.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Этому шагу предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик, которые впоследствии, в результате референдумов, вошли в состав России.