Большинство пропаж детей в Свердловской области приходится на возраст от 11 до 17 лет

В 17 лет дети считают себя максимально умными и самостоятельными, отметил Станислав Казаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чаще всего в Свердловской области теряются дети с возрастом от 11 до 17 лет. Об этом рассказал основатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» региона, координатор детских поисков Станислав Казаков.

«Самый опасный возраст начинается с 11 лет, когда гормоны только просыпаются и до 17 лет, когда дети считают себя максимально умными и самостоятельными. Есть и особая группа риска с возрастом от 2-х до 7 лет, так как у детей не привито чувство страха. Даже зачастую родители этих не понимают, на что способны их малолетние дети, на сколько они бесстрашны», — сказал Казаков.

Также он отметил, что есть большая разница между деревенскими детьми и городскими. «Больше шансов выжить у деревенских детей, так как они более приспособлены», — считает основатель «ЛизаАлерт».

Ранее УМВД Екатеринбурга рассказали, как действовать родителям в случае пропажи ребенка. По мнению представителя ведомства, основными причинами пропажи является желание бесконтрольно проводить время.