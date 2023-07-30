30 июля 2023

Большинство пропаж детей в Свердловской области приходится на возраст от 11 до 17 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж "Бабьи пески". Курган , подростки, набережная тобола, дети, летние каникулы, мальчики, парни
В 17 лет дети считают себя максимально умными и самостоятельными, отметил Станислав Казаков Фото:

Чаще всего в Свердловской области теряются дети с возрастом от 11 до 17 лет. Об этом рассказал основатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» региона, координатор детских поисков Станислав Казаков.

«Самый опасный возраст начинается с 11 лет, когда гормоны только просыпаются и до 17 лет, когда дети считают себя максимально умными и самостоятельными. Есть и особая группа риска с возрастом от 2-х до 7 лет, так как у детей не привито чувство страха. Даже зачастую родители этих не понимают, на что способны их малолетние дети, на сколько они бесстрашны», — сказал Казаков.

Также он отметил, что есть большая разница между деревенскими детьми и городскими. «Больше шансов выжить у деревенских детей, так как они более приспособлены», — считает основатель «ЛизаАлерт».

Ранее УМВД Екатеринбурга рассказали, как действовать родителям в случае пропажи ребенка. По мнению представителя ведомства, основными причинами пропажи является желание бесконтрольно проводить время.

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Чаще всего в Свердловской области теряются дети с возрастом от 11 до 17 лет. Об этом рассказал основатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» региона, координатор детских поисков Станислав Казаков. «Самый опасный возраст начинается с 11 лет, когда гормоны только просыпаются и до 17 лет, когда дети считают себя максимально умными и самостоятельными. Есть и особая группа риска с возрастом от 2-х до 7 лет, так как у детей не привито чувство страха. Даже зачастую родители этих не понимают, на что способны их малолетние дети, на сколько они бесстрашны», — сказал Казаков. Также он отметил, что есть большая разница между деревенскими детьми и городскими. «Больше шансов выжить у деревенских детей, так как они более приспособлены», — считает основатель «ЛизаАлерт». Ранее УМВД Екатеринбурга рассказали, как действовать родителям в случае пропажи ребенка. По мнению представителя ведомства, основными причинами пропажи является желание бесконтрольно проводить время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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