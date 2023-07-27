Путин выразил надежду на скорое подключение африканского союза к G20

Африканский союз может вступить в G20 уже в сентябре, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаВ Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»
Решение о подключении Африканского Союза к G20 может быть принято уже на грядущем саммите в Индии, который пройдет в сентябре. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на открытии форума «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге.
«РФ рассчитывает, что решение о подключении Африканского Союза к G20 будет принято уже на следующем саммите в Индии», — рассказал Путин. Трансляция доступна на
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