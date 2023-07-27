Путин выразил надежду на скорое подключение африканского союза к G20

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Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир
Африканский союз может вступить в G20 уже в сентябре, заявил Владимир Путин Фото:
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В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Решение о подключении Африканского Союза к G20 может быть принято уже на грядущем саммите в Индии, который пройдет в сентябре. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на открытии форума «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге.

«РФ рассчитывает, что решение о подключении Африканского Союза к G20 будет принято уже на следующем саммите в Индии», — рассказал Путин. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU. Саммит в Индии пройдет в сентябре 2023 года.

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Решение о подключении Африканского Союза к G20 может быть принято уже на грядущем саммите в Индии, который пройдет в сентябре. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на открытии форума «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. «РФ рассчитывает, что решение о подключении Африканского Союза к G20 будет принято уже на следующем саммите в Индии», — рассказал Путин. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU. Саммит в Индии пройдет в сентябре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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