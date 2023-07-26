В Нижнем Тагиле сдали первый объект дорожного нацпроекта

В Нижнем Тагиле отремонтировали первый объект по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 2023 года. Им стал участок на улице Тагилстроевская, сообщает пресс-служба мэрии.
«Протяженность отремонтированной части автодороги составила 1 600 метров, а площадь покрытия проезжей части 11 тыс кв метров. Мы сделали около 4 000 кв метров тротуаров, почти 3 000 кв метров съездов и парковок, благоустроили 4 000 кв метров газонов», — сказал главный инженер подрядной компании Егор Исаков.
Качество нового асфальта подтвердили в лаборатории. Для этого на исследование направили 18 проб с разных участков. У комиссии существенных замечаний к подрядчику не возникло.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.