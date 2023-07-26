26 июля 2023

В Нижнем Тагиле сдали первый объект дорожного нацпроекта

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Интервью мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Реконструкция Демидовской дачи. Нижний Тагил, бордюр, поребрик, ремонт дороги
В Нижнем Тагиле по нацпроекту БКД отремонтировали дорогу Фото:

В Нижнем Тагиле отремонтировали первый объект по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 2023 года. Им стал участок на улице Тагилстроевская, сообщает пресс-служба мэрии.

«Протяженность отремонтированной части автодороги составила 1 600 метров, а площадь покрытия проезжей части 11 тыс кв метров. Мы сделали около 4 000 кв метров тротуаров, почти 3 000 кв метров съездов и парковок, благоустроили 4 000 кв метров газонов», — сказал главный инженер подрядной компании Егор Исаков.

Качество нового асфальта подтвердили в лаборатории. Для этого на исследование направили 18 проб с разных участков. У комиссии существенных замечаний к подрядчику не возникло.

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В Нижнем Тагиле отремонтировали первый объект по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 2023 года. Им стал участок на улице Тагилстроевская, сообщает пресс-служба мэрии. «Протяженность отремонтированной части автодороги составила 1 600 метров, а площадь покрытия проезжей части 11 тыс кв метров. Мы сделали около 4 000 кв метров тротуаров, почти 3 000 кв метров съездов и парковок, благоустроили 4 000 кв метров газонов», — сказал главный инженер подрядной компании Егор Исаков. Качество нового асфальта подтвердили в лаборатории. Для этого на исследование направили 18 проб с разных участков. У комиссии существенных замечаний к подрядчику не возникло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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