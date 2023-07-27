27 июля 2023

Медведев обозвал западных политиков рептилоидами. Скрин

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Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве 2022. Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев опубликовал карикатуры западных лидеров Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал американского президента Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрон, канцлера ФРГ Олафа Шольца и других западных политиков рептилоидами. Так он прокомментировал заявления Конгресса США об обнаружении биотехнологий неопознанного летающего объекта (НЛО).

«В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных „останках с нечеловеческой биологией“. Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он опубликовал карикатуры западных лидеров, которые, по его мнению, наглядно показывают, что биосубстанции живы.

Ранее Бывший агент ЦРУ Дэвид Граш заявил об обнаружении Пентагоном «останков пришельцев». На слушаниях в Конгрессе он рассказал, что в некогда рухнувших НЛО якобы были найдены «нечеловеческие биоматериалы», и Вашингтон замалчивает это. Когда и где конкретно были обнаружены корабли, он не уточнил, передает RT.

Дмитрий Медведев перешел на мемы
Дмитрий Медведев перешел на мемы

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал американского президента Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрон, канцлера ФРГ Олафа Шольца и других западных политиков рептилоидами. Так он прокомментировал заявления Конгресса США об обнаружении биотехнологий неопознанного летающего объекта (НЛО). «В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных „останках с нечеловеческой биологией“. Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он опубликовал карикатуры западных лидеров, которые, по его мнению, наглядно показывают, что биосубстанции живы. Ранее Бывший агент ЦРУ Дэвид Граш заявил об обнаружении Пентагоном «останков пришельцев». На слушаниях в Конгрессе он рассказал, что в некогда рухнувших НЛО якобы были найдены «нечеловеческие биоматериалы», и Вашингтон замалчивает это. Когда и где конкретно были обнаружены корабли, он не уточнил, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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