Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал американского президента Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрон, канцлера ФРГ Олафа Шольца и других западных политиков рептилоидами. Так он прокомментировал заявления Конгресса США об обнаружении биотехнологий неопознанного летающего объекта (НЛО).
«В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных „останках с нечеловеческой биологией“. Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он опубликовал карикатуры западных лидеров, которые, по его мнению, наглядно показывают, что биосубстанции живы.
Ранее Бывший агент ЦРУ Дэвид Граш заявил об обнаружении Пентагоном «останков пришельцев». На слушаниях в Конгрессе он рассказал, что в некогда рухнувших НЛО якобы были найдены «нечеловеческие биоматериалы», и Вашингтон замалчивает это. Когда и где конкретно были обнаружены корабли, он не уточнил, передает RT.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал американского президента Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрон, канцлера ФРГ Олафа Шольца и других западных политиков рептилоидами. Так он прокомментировал заявления Конгресса США об обнаружении биотехнологий неопознанного летающего объекта (НЛО). «В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных „останках с нечеловеческой биологией“. Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он опубликовал карикатуры западных лидеров, которые, по его мнению, наглядно показывают, что биосубстанции живы. Ранее Бывший агент ЦРУ Дэвид Граш заявил об обнаружении Пентагоном «останков пришельцев». На слушаниях в Конгрессе он рассказал, что в некогда рухнувших НЛО якобы были найдены «нечеловеческие биоматериалы», и Вашингтон замалчивает это. Когда и где конкретно были обнаружены корабли, он не уточнил, передает RT.