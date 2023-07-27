Медведев обозвал западных политиков рептилоидами. Скрин

28 июля 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев опубликовал карикатуры западных лидеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал американского президента Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрон, канцлера ФРГ Олафа Шольца и других западных политиков рептилоидами. Так он прокомментировал заявления Конгресса США об обнаружении биотехнологий неопознанного летающего объекта (НЛО). «В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных „останках с нечеловеческой биологией“. Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он опубликовал карикатуры западных лидеров, которые, по его мнению, наглядно показывают, что биосубстанции живы. Ранее Бывший агент ЦРУ Дэвид Граш заявил об обнаружении Пентагоном «останков пришельцев». На слушаниях в Конгрессе он рассказал, что в некогда рухнувших НЛО якобы были найдены «нечеловеческие биоматериалы», и Вашингтон замалчивает это. Когда и где конкретно были обнаружены корабли, он не уточнил, передает RT. Дмитрий Медведев перешел на мемы Telegram Медведева

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал американского президента Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрон, канцлера ФРГ Олафа Шольца и других западных политиков рептилоидами. Так он прокомментировал заявления Конгресса США об обнаружении биотехнологий неопознанного летающего объекта (НЛО). «В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных „останках с нечеловеческой биологией“. Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он опубликовал карикатуры западных лидеров, которые, по его мнению, наглядно показывают, что биосубстанции живы. Ранее Бывший агент ЦРУ Дэвид Граш заявил об обнаружении Пентагоном «останков пришельцев». На слушаниях в Конгрессе он рассказал, что в некогда рухнувших НЛО якобы были найдены «нечеловеческие биоматериалы», и Вашингтон замалчивает это. Когда и где конкретно были обнаружены корабли, он не уточнил, передает RT.