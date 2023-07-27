Байден обеспокоен встречей с НЛО

Джо Байден крайне серьезно относится к столкновению военных с НЛО, сообщил Джон Кирби Фото: Official White House / Erin Scott

Отставной сотрудник разведки США Дэвид Граш и военные пилоты якобы столкнулись с НЛО. Президент Штатов Джо Байден поручил управлению по разрешению аномалий (AARO) расследовать этот инцидент. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он уточнил, что Байден относится к инциденту крайне серьезно.

«Если бы президент не считал, что случаи фиксирования пилотами [НЛО] достаточно серьезны, чтобы обращать на них внимание, он бы не давал Пентагону указание создать соответствующий офис (AARO — прим. URA.RU) и подключиться к <…> созданию системы, которая позволит сопоставить информацию с тем, чтобы лучше понять, с чем мы имеем дело», — сказал Кирби. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что не обладает точной информации касательно столкновения военных с НЛО, однако Байден относится к случившемуся крайне серьезно.

Ранее Граш заявил в конгрессе США об обнаружении биотехнологий НЛО, передает Life. Он говорил, что правительство Штатов утаивает обнаружение биотехнологий нечеловеческого происхождения в местах падения неопознанных летающих объектов. Также он сообщил, что столкнулся с НЛО вместе с тремя военными.