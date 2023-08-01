Челябинка избила мать молотком

02 августа 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Женщина нанесла престарелой матери несколько ударов молотком по голове Фото: Московец Илья © URA.RU В Челябинске местная жительница избила свою мать молотком. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, дочь нанесла ей несколько ударов по голове. «На 74-летнюю гражданку набросилась ее дочь. Женщина нанесла матери несколько ударов молотком по голове», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что причиной драки стал словесный конфликт. В результате мать отправили в лечебное учреждение, а с дочерью в очередной раз работают полицейские. Ранее правоохранители уже интересовались женщиной. За предыдущее преступление она была судима.

В Челябинске местная жительница избила свою мать молотком. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, дочь нанесла ей несколько ударов по голове. «На 74-летнюю гражданку набросилась ее дочь. Женщина нанесла матери несколько ударов молотком по голове», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что причиной драки стал словесный конфликт. В результате мать отправили в лечебное учреждение, а с дочерью в очередной раз работают полицейские. Ранее правоохранители уже интересовались женщиной. За предыдущее преступление она была судима.