01 августа 2023

Челябинка избила мать молотком

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург, молоток, инструмент, строительный молоток
Женщина нанесла престарелой матери несколько ударов молотком по голове Фото:

В Челябинске местная жительница избила свою мать молотком. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, дочь нанесла ей несколько ударов по голове.

«На 74-летнюю гражданку набросилась ее дочь. Женщина нанесла матери несколько ударов молотком по голове», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

В ведомстве отметили, что причиной драки стал словесный конфликт. В результате мать отправили в лечебное учреждение, а с дочерью в очередной раз работают полицейские. Ранее правоохранители уже интересовались женщиной. За предыдущее преступление она была судима.

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В Челябинске местная жительница избила свою мать молотком. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, дочь нанесла ей несколько ударов по голове. «На 74-летнюю гражданку набросилась ее дочь. Женщина нанесла матери несколько ударов молотком по голове», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что причиной драки стал словесный конфликт. В результате мать отправили в лечебное учреждение, а с дочерью в очередной раз работают полицейские. Ранее правоохранители уже интересовались женщиной. За предыдущее преступление она была судима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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