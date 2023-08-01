Челябинка избила мать молотком

Женщина нанесла престарелой матери несколько ударов молотком по голове
В Челябинске местная жительница избила свою мать молотком. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, дочь нанесла ей несколько ударов по голове.
«На 74-летнюю гражданку набросилась ее дочь. Женщина нанесла матери несколько ударов молотком по голове», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.
В ведомстве отметили, что причиной драки стал словесный конфликт. В результате мать отправили в лечебное учреждение, а с дочерью в очередной раз работают полицейские. Ранее правоохранители уже интересовались женщиной. За предыдущее преступление она была судима.
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