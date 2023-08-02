02 августа 2023

В Свердловской области вырос спрос на специалистов, работавших с гособоронзаказом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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На предприятия все чаще требуются сотрудники, имевшие опыт работы с гособоронзаказом Фото:

В Свердловской области работодатели все чаще публикуют предложения для специалистов из разных сфер, имевших опыт работы с гособоронзаказами. В частности, ищут юрисконсультантов, бухгалтеров, рабочих. Вакансии опубликованы на сайте по поиску работы Head Hunter.

За месяц на Head Hunter появилось 42 предложения для специалистов, имевших опыт работы ч гособоронзаказами. Например, компания «Уралгрит» ищет юрисконсультанта на зарплату 55 тысяч рублей, которому нужно будет в том числе готовить договоры по 44 —ФЗ и гособоронзаказу.В компанию «Метизкомплект» требуется бухгалтер, в обязанности которого входит ведение раздельного учета по гособоронзаказу. Ему обещают платить 35 тысяч рублей.

Кроме того в разные компании требуются специалист по тендерам, начальник отдела учета, специалист по развитию произодственной системы, главный инженер проекта, инженер-технолог, электромонтер. Все — с опытом работы по гособоронзаказу.

В одну из компаний требуется бухгалтер по гособоронзаказу
В одну из компаний требуется бухгалтер по гособоронзаказу

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В Свердловской области работодатели все чаще публикуют предложения для специалистов из разных сфер, имевших опыт работы с гособоронзаказами. В частности, ищут юрисконсультантов, бухгалтеров, рабочих. Вакансии опубликованы на сайте по поиску работы Head Hunter. За месяц на Head Hunter появилось 42 предложения для специалистов, имевших опыт работы ч гособоронзаказами. Например, компания «Уралгрит» ищет юрисконсультанта на зарплату 55 тысяч рублей, которому нужно будет в том числе готовить договоры по 44 —ФЗ и гособоронзаказу.В компанию «Метизкомплект» требуется бухгалтер, в обязанности которого входит ведение раздельного учета по гособоронзаказу. Ему обещают платить 35 тысяч рублей. Кроме того в разные компании требуются специалист по тендерам, начальник отдела учета, специалист по развитию произодственной системы, главный инженер проекта, инженер-технолог, электромонтер. Все — с опытом работы по гособоронзаказу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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