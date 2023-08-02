02 августа 2023

Челябинские таможенники сорвали контрабанду леса в Таджикистан

Из Челябинской области в Таджикистан бизнесмены пытались вывезти четыре вагона пиломатериалов
© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, стройматериалы, доска, дерево, брус, лесоматериалы
Четыре вагона пиломатериалов отправили за границу под видом более дешевого товара Фото:

Четыре вагона с хвойными пиломатериалами пытались вывезти в Таджикистан из Челябинской области, задекларировав их как более дешевый вид леса. Об этом сообщили 3 августа представители Челябинской таможни на пресс-конференции.

«Под видом лиственных пытались вывезти пиломатериалы, изготовленные из хвойных пород, которые облагаются более высокой пошлиной. Всего — более 400 кубометров. Возбуждено уголовное дело», — сообщил журналистам замначальника Челябинской таможни Станислав Васев.

По его словам, попытки вывезти под видом одного товара другой не единичны и пресекаются таможенниками совместно с пограничниками и Ространснадзором. Применительно к пиломатериалам удалось не допустить вывоза 36 партий.

В начале 2023 года челябинские таможенники пресекли деятельность трансграничной ОПГ, поставившей на поток вывоз леса через территорию региона. Ущерб от ее деятельности оценивается в 770 млн рублей, за границу успели транспортировать 78 тысяч кубометров лесоматериалов.

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Четыре вагона с хвойными пиломатериалами пытались вывезти в Таджикистан из Челябинской области, задекларировав их как более дешевый вид леса. Об этом сообщили 3 августа представители Челябинской таможни на пресс-конференции. «Под видом лиственных пытались вывезти пиломатериалы, изготовленные из хвойных пород, которые облагаются более высокой пошлиной. Всего — более 400 кубометров. Возбуждено уголовное дело», — сообщил журналистам замначальника Челябинской таможни Станислав Васев. По его словам, попытки вывезти под видом одного товара другой не единичны и пресекаются таможенниками совместно с пограничниками и Ространснадзором. Применительно к пиломатериалам удалось не допустить вывоза 36 партий. В начале 2023 года челябинские таможенники пресекли деятельность трансграничной ОПГ, поставившей на поток вывоз леса через территорию региона. Ущерб от ее деятельности оценивается в 770 млн рублей, за границу успели транспортировать 78 тысяч кубометров лесоматериалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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