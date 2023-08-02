Челябинские таможенники сорвали контрабанду леса в Таджикистан

Четыре вагона с хвойными пиломатериалами пытались вывезти в Таджикистан из Челябинской области, задекларировав их как более дешевый вид леса. Об этом сообщили 3 августа представители Челябинской таможни на пресс-конференции.
«Под видом лиственных пытались вывезти пиломатериалы, изготовленные из хвойных пород, которые облагаются более высокой пошлиной. Всего — более 400 кубометров. Возбуждено уголовное дело», — сообщил журналистам замначальника Челябинской таможни Станислав Васев.
По его словам, попытки вывезти под видом одного товара другой не единичны и пресекаются таможенниками совместно с пограничниками и Ространснадзором. Применительно к пиломатериалам удалось не допустить вывоза 36 партий.
В начале 2023 года челябинские таможенники пресекли деятельность трансграничной ОПГ, поставившей на поток вывоз леса через территорию региона. Ущерб от ее деятельности оценивается в 770 млн рублей, за границу успели транспортировать 78 тысяч кубометров лесоматериалов.
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