Свердловские чиновники попались на афере в борьбе с пожарами

Прокуратура вскрыла мошенничество с бюджетными деньгами в сельской управе Тугулымского округа

04 августа 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

В Свердловской области с конца апреля начались десятки пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Мальцевской сельской управе Тугулымского района вскрылся факт мошенничества с бюджетными деньгами, связанный с борьбой с пожарами. Возбуждено уголовное дело, сообщила URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Прокуратура Тугулымского района в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности установила, что в августе 2022 года Мальцевской сельской управой администрации Тугулымского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт по противопожарному опахиванию населенных пунктов. Сторонами подписаны акты приема-передачи выполненных работ, произведена оплата на сумму более 72 тысяч рублей», — рассказала Канатова. Между тем, в мае нынешнего года обнаружилось, что в селе Мальцево и деревне Гилева минерализованные полосы не обустроены, а в поселке Кармак такая полоса не обновлялась — несмотря на наступление пожароопасного периода. В связи с этим прокуратура материалы своей проверки направила в полицию. «По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — добавила Канатова. Весной и летом 2023 года в Свердловской области случилась серия пожаров. В частности, серьезные пожары бушевали в Тугулымском, Режевском, Артемовском городских округах, в Байкаловском районе и многих других населенных пунктах. Самым печально известным стал пожар в Сосьве, где погибли два человека, было уничтожено огнем более 120 домов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мальцевской сельской управе Тугулымского района вскрылся факт мошенничества с бюджетными деньгами, связанный с борьбой с пожарами. Возбуждено уголовное дело, сообщила URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Прокуратура Тугулымского района в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности установила, что в августе 2022 года Мальцевской сельской управой администрации Тугулымского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт по противопожарному опахиванию населенных пунктов. Сторонами подписаны акты приема-передачи выполненных работ, произведена оплата на сумму более 72 тысяч рублей», — рассказала Канатова. Между тем, в мае нынешнего года обнаружилось, что в селе Мальцево и деревне Гилева минерализованные полосы не обустроены, а в поселке Кармак такая полоса не обновлялась — несмотря на наступление пожароопасного периода. В связи с этим прокуратура материалы своей проверки направила в полицию. «По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — добавила Канатова. Весной и летом 2023 года в Свердловской области случилась серия пожаров. В частности, серьезные пожары бушевали в Тугулымском, Режевском, Артемовском городских округах, в Байкаловском районе и многих других населенных пунктах. Самым печально известным стал пожар в Сосьве, где погибли два человека, было уничтожено огнем более 120 домов.