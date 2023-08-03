03 августа 2023

Свердловские чиновники попались на афере в борьбе с пожарами

Прокуратура вскрыла мошенничество с бюджетными деньгами в сельской управе Тугулымского округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение, задымление, огонь
В Свердловской области с конца апреля начались десятки пожаров Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Мальцевской сельской управе Тугулымского района вскрылся факт мошенничества с бюджетными деньгами, связанный с борьбой с пожарами. Возбуждено уголовное дело, сообщила URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Прокуратура Тугулымского района в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности установила, что в августе 2022 года Мальцевской сельской управой администрации Тугулымского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт по противопожарному опахиванию населенных пунктов. Сторонами подписаны акты приема-передачи выполненных работ, произведена оплата на сумму более 72 тысяч рублей», — рассказала Канатова.

Между тем, в мае нынешнего года обнаружилось, что в селе Мальцево и деревне Гилева минерализованные полосы не обустроены, а в поселке Кармак такая полоса не обновлялась — несмотря на наступление пожароопасного периода. В связи с этим прокуратура материалы своей проверки направила в полицию.

«По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — добавила Канатова.

Весной и летом 2023 года в Свердловской области случилась серия пожаров. В частности, серьезные пожары бушевали в Тугулымском, Режевском, Артемовском городских округах, в Байкаловском районе и многих других населенных пунктах. Самым печально известным стал пожар в Сосьве, где погибли два человека, было уничтожено огнем более 120 домов.

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В Мальцевской сельской управе Тугулымского района вскрылся факт мошенничества с бюджетными деньгами, связанный с борьбой с пожарами. Возбуждено уголовное дело, сообщила URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Прокуратура Тугулымского района в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности установила, что в августе 2022 года Мальцевской сельской управой администрации Тугулымского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт по противопожарному опахиванию населенных пунктов. Сторонами подписаны акты приема-передачи выполненных работ, произведена оплата на сумму более 72 тысяч рублей», — рассказала Канатова. Между тем, в мае нынешнего года обнаружилось, что в селе Мальцево и деревне Гилева минерализованные полосы не обустроены, а в поселке Кармак такая полоса не обновлялась — несмотря на наступление пожароопасного периода. В связи с этим прокуратура материалы своей проверки направила в полицию. «По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — добавила Канатова. Весной и летом 2023 года в Свердловской области случилась серия пожаров. В частности, серьезные пожары бушевали в Тугулымском, Режевском, Артемовском городских округах, в Байкаловском районе и многих других населенных пунктах. Самым печально известным стал пожар в Сосьве, где погибли два человека, было уничтожено огнем более 120 домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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