04 августа 2023

Свердловчан напугали звуки стрельбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Звуки стрельбы были слышны в одном из районов Ревды Фото:

В Ревде (Свердловская область) жителей напугали звуки стрельбы из автоматов в районе Барановки. Позднее выяснилось, что рядом проходит тренировка исторической реконструкции в рамках фестиваля «Уральская броня», который пройдет 6 августа.

«Читатели сообщают о стрельбе на Барановке. Было слышно больше 50 выстрелов из автомата. Спешим успокоить, что это всего лишь подготовка к завтрашней реконструкции в рамках фестиваля „Уральская броня“», — пишет telegram-канал «Ревда-инфо». Также, по данным издания, ревдинцы слышали звук взрыва. Журналист URA.RU обратился за комментарием в МО МВД России «Ревдинский», ответ ожидается.

Военно-исторический фестиваль «Уральская броня» пройдет на территории горно-лыжного комплекса «Гора Волчиха» 6 августа с 10 до 14 часов. На мероприятии устроят военную реконструкцию с участием техники, пишут в соцсетях организаторы.

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В Ревде (Свердловская область) жителей напугали звуки стрельбы из автоматов в районе Барановки. Позднее выяснилось, что рядом проходит тренировка исторической реконструкции в рамках фестиваля «Уральская броня», который пройдет 6 августа. «Читатели сообщают о стрельбе на Барановке. Было слышно больше 50 выстрелов из автомата. Спешим успокоить, что это всего лишь подготовка к завтрашней реконструкции в рамках фестиваля „Уральская броня“», — пишет telegram-канал «Ревда-инфо». Также, по данным издания, ревдинцы слышали звук взрыва. Журналист URA.RU обратился за комментарием в МО МВД России «Ревдинский», ответ ожидается. Военно-исторический фестиваль «Уральская броня» пройдет на территории горно-лыжного комплекса «Гора Волчиха» 6 августа с 10 до 14 часов. На мероприятии устроят военную реконструкцию с участием техники, пишут в соцсетях организаторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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