Свердловчан напугали звуки стрельбы 05 августа 2023 в 15:36 Размер текста - 17 + Звуки стрельбы были слышны в одном из районов Ревды Фото: Илья Московец © URA.RU В Ревде (Свердловская область) жителей напугали звуки стрельбы из автоматов в районе Барановки. Позднее выяснилось, что рядом проходит тренировка исторической реконструкции в рамках фестиваля «Уральская броня», который пройдет 6 августа. «Читатели сообщают о стрельбе на Барановке. Было слышно больше 50 выстрелов из автомата. Спешим успокоить, что это всего лишь подготовка к завтрашней реконструкции в рамках фестиваля „Уральская броня“», — пишет telegram-канал «Ревда-инфо». Также, по данным издания, ревдинцы слышали звук взрыва. Журналист URA.RU обратился за комментарием в МО МВД России «Ревдинский», ответ ожидается. Военно-исторический фестиваль «Уральская броня» пройдет на территории горно-лыжного комплекса «Гора Волчиха» 6 августа с 10 до 14 часов. На мероприятии устроят военную реконструкцию с участием техники, пишут в соцсетях организаторы. В Ревде (Свердловская область) жителей напугали звуки стрельбы из автоматов в районе Барановки. Позднее выяснилось, что рядом проходит тренировка исторической реконструкции в рамках фестиваля «Уральская броня», который пройдет 6 августа. «Читатели сообщают о стрельбе на Барановке. Было слышно больше 50 выстрелов из автомата. Спешим успокоить, что это всего лишь подготовка к завтрашней реконструкции в рамках фестиваля „Уральская броня“», — пишет telegram-канал «Ревда-инфо». Также, по данным издания, ревдинцы слышали звук взрыва. Журналист URA.RU обратился за комментарием в МО МВД России «Ревдинский», ответ ожидается. Военно-исторический фестиваль «Уральская броня» пройдет на территории горно-лыжного комплекса «Гора Волчиха» 6 августа с 10 до 14 часов. На мероприятии устроят военную реконструкцию с участием техники, пишут в соцсетях организаторы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям