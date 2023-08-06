Возле Севастополя обнаружена мина

Возле Севастополя, менее чем в 100 метрах от берега, обнаружена морская мина, которая сейчас дрейфует в сторону Северной бухты. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В районе пляжа „Любимовка“ на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что в данный момент мина дрейфует в сторону Северной бухты. Все оперативные службы были оповещены и спецслужбы флота уже находятся на месте происшествия. Если состояние мины позволит, она будет отбуксирована в безопасное место, в противном случае она будет уничтожена в акватории в ближайшее время. Губернатор предупредил о возможном громком звуке при уничтожении мины.
Возле Севастополя, менее чем в 100 метрах от берега, обнаружена морская мина, которая сейчас дрейфует в сторону Северной бухты. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «В районе пляжа „Любимовка“ на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что в данный момент мина дрейфует в сторону Северной бухты. Все оперативные службы были оповещены и спецслужбы флота уже находятся на месте происшествия. Если состояние мины позволит, она будет отбуксирована в безопасное место, в противном случае она будет уничтожена в акватории в ближайшее время. Губернатор предупредил о возможном громком звуке при уничтожении мины.