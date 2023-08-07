Власти запретят остановку и парковку на одной из крупнейших улиц Екатеринбурга

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Дороги на Сортировке: Матросская, Таватуйская, развязка на Бебеля-Техническая. Екатеринбург, дорожные работы, дорожный знак, знак сужение дороги
С 28 августа парковка и остановка на улице Бебеля будет запрещена Фото:

В Екатеринбурге с 28 августа парковка на улице Бебеля будет запрещена. Об этом сообщает мэрия уральской столицы.

«Остановка и парковка по обеим сторонам проезда между зданиями, расположенными по адресу: улица Бебеля, 59 и 63, — на участке от Бебеля до Халтурина будет запрещена. Ограничение действует бессрочно и необходимо для обеспечения пропускной способности участка дороги и беспрепятственного проезда бензовозов на АЗС и автобусов к близлежащей гостинице», — говорится на официальном сайте горадминистрации.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге на перекрестке улиц Инженерной и Черняховского закроют движение транспорта с 14 по 31 августа 2023 года из-за ремонтных работ. Ремонт не повлияет на схемы движения общественного транспорта. Движение автомобилей направят по улицам: Косарева — Академика Губкина — Бородина — Грибоедова — Зои Космодемьянской — Многостаночников.

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В Екатеринбурге с 28 августа парковка на улице Бебеля будет запрещена. Об этом сообщает мэрия уральской столицы. «Остановка и парковка по обеим сторонам проезда между зданиями, расположенными по адресу: улица Бебеля, 59 и 63, — на участке от Бебеля до Халтурина будет запрещена. Ограничение действует бессрочно и необходимо для обеспечения пропускной способности участка дороги и беспрепятственного проезда бензовозов на АЗС и автобусов к близлежащей гостинице», — говорится на официальном сайте горадминистрации. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге на перекрестке улиц Инженерной и Черняховского закроют движение транспорта с 14 по 31 августа 2023 года из-за ремонтных работ. Ремонт не повлияет на схемы движения общественного транспорта. Движение автомобилей направят по улицам: Косарева — Академика Губкина — Бородина — Грибоедова — Зои Космодемьянской — Многостаночников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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