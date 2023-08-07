Власти запретят остановку и парковку на одной из крупнейших улиц Екатеринбурга

07 августа 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

С 28 августа парковка и остановка на улице Бебеля будет запрещена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге с 28 августа парковка на улице Бебеля будет запрещена. Об этом сообщает мэрия уральской столицы. «Остановка и парковка по обеим сторонам проезда между зданиями, расположенными по адресу: улица Бебеля, 59 и 63, — на участке от Бебеля до Халтурина будет запрещена. Ограничение действует бессрочно и необходимо для обеспечения пропускной способности участка дороги и беспрепятственного проезда бензовозов на АЗС и автобусов к близлежащей гостинице», — говорится на официальном сайте горадминистрации. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге на перекрестке улиц Инженерной и Черняховского закроют движение транспорта с 14 по 31 августа 2023 года из-за ремонтных работ. Ремонт не повлияет на схемы движения общественного транспорта. Движение автомобилей направят по улицам: Косарева — Академика Губкина — Бородина — Грибоедова — Зои Космодемьянской — Многостаночников.

В Екатеринбурге с 28 августа парковка на улице Бебеля будет запрещена. Об этом сообщает мэрия уральской столицы. «Остановка и парковка по обеим сторонам проезда между зданиями, расположенными по адресу: улица Бебеля, 59 и 63, — на участке от Бебеля до Халтурина будет запрещена. Ограничение действует бессрочно и необходимо для обеспечения пропускной способности участка дороги и беспрепятственного проезда бензовозов на АЗС и автобусов к близлежащей гостинице», — говорится на официальном сайте горадминистрации. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге на перекрестке улиц Инженерной и Черняховского закроют движение транспорта с 14 по 31 августа 2023 года из-за ремонтных работ. Ремонт не повлияет на схемы движения общественного транспорта. Движение автомобилей направят по улицам: Косарева — Академика Губкина — Бородина — Грибоедова — Зои Космодемьянской — Многостаночников.