08 августа 2023

В Екатеринбурге полиция нашла родителей девочки, которая потерялась в Академическом

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка потерялась днем 8 августа Фото:

Девочку, которую местные жители нашли возле торгового центра «Академический» в Екатеринбурге, передали родителям. Оказалось, что старшая сестра упустила из вида ребенка. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

«Ребенок был передан родителям. Они пояснили, что младшая дочь 2019 года рождения гуляла под присмотром старшей 2014 года рождения. В какой-то момент старшая сестра упустила девочку из вида», — пояснили в пресс-службе. Полицейские установили, что противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее стало известно, что возле торгового центра «Академический» прохожие обнаружили маленькую девочку, которая не смогла сказать, где ее родители. К их поискам тут же подключились полицейские.

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Девочку, которую местные жители нашли возле торгового центра «Академический» в Екатеринбурге, передали родителям. Оказалось, что старшая сестра упустила из вида ребенка. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Ребенок был передан родителям. Они пояснили, что младшая дочь 2019 года рождения гуляла под присмотром старшей 2014 года рождения. В какой-то момент старшая сестра упустила девочку из вида», — пояснили в пресс-службе. Полицейские установили, что противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее стало известно, что возле торгового центра «Академический» прохожие обнаружили маленькую девочку, которая не смогла сказать, где ее родители. К их поискам тут же подключились полицейские.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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