В Екатеринбурге полиция нашла родителей девочки, которая потерялась в Академическом

Девочку, которую местные жители нашли возле торгового центра «Академический» в Екатеринбурге, передали родителям. Оказалось, что старшая сестра упустила из вида ребенка. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
«Ребенок был передан родителям. Они пояснили, что младшая дочь 2019 года рождения гуляла под присмотром старшей 2014 года рождения. В какой-то момент старшая сестра упустила девочку из вида», — пояснили в пресс-службе. Полицейские установили, что противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее стало известно, что возле торгового центра «Академический» прохожие обнаружили маленькую девочку, которая не смогла сказать, где ее родители. К их поискам тут же подключились полицейские.
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