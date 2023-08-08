В Екатеринбурге полиция нашла родителей девочки, которая потерялась в Академическом 09 августа 2023 в 11:14 Размер текста - 17 + Девочка потерялась днем 8 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Девочку, которую местные жители нашли возле торгового центра «Академический» в Екатеринбурге, передали родителям. Оказалось, что старшая сестра упустила из вида ребенка. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Ребенок был передан родителям. Они пояснили, что младшая дочь 2019 года рождения гуляла под присмотром старшей 2014 года рождения. В какой-то момент старшая сестра упустила девочку из вида», — пояснили в пресс-службе. Полицейские установили, что противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее стало известно, что возле торгового центра «Академический» прохожие обнаружили маленькую девочку, которая не смогла сказать, где ее родители. К их поискам тут же подключились полицейские. Девочку, которую местные жители нашли возле торгового центра «Академический» в Екатеринбурге, передали родителям. Оказалось, что старшая сестра упустила из вида ребенка. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Ребенок был передан родителям. Они пояснили, что младшая дочь 2019 года рождения гуляла под присмотром старшей 2014 года рождения. В какой-то момент старшая сестра упустила девочку из вида», — пояснили в пресс-службе. Полицейские установили, что противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее стало известно, что возле торгового центра «Академический» прохожие обнаружили маленькую девочку, которая не смогла сказать, где ее родители. К их поискам тут же подключились полицейские. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям