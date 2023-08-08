Пропавшего без вести челябинца нашли мертвым в реке

Мужчина был найден мертвым после нескольких дней поиска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Труп челябинца, который несколько дней числился пропавшим без вести, нашли в реке Ай на территории Кусы. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, смерть не носит криминальный характер.

«Труп мужчины был обнаружен в реке. При осмотре тела специалисты не выявили следов насильственной смерти. Предположительно, мужчина утонул во время купания», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчину искали несколько дней. На момент смерти ему было 42 года.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному инциденту проводится проверка.