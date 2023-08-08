08 августа 2023

Пропавшего без вести челябинца нашли мертвым в реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето, жара. Челябинск, жара, лето, дети, нога, пацаны, фонтан, купание, ребятишки
Мужчина был найден мертвым после нескольких дней поиска Фото:

Труп челябинца, который несколько дней числился пропавшим без вести, нашли в реке Ай на территории Кусы. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, смерть не носит криминальный характер.

«Труп мужчины был обнаружен в реке. При осмотре тела специалисты не выявили следов насильственной смерти. Предположительно, мужчина утонул во время купания», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчину искали несколько дней. На момент смерти ему было 42 года.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному инциденту проводится проверка.

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Труп челябинца, который несколько дней числился пропавшим без вести, нашли в реке Ай на территории Кусы. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, смерть не носит криминальный характер. «Труп мужчины был обнаружен в реке. При осмотре тела специалисты не выявили следов насильственной смерти. Предположительно, мужчина утонул во время купания», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчину искали несколько дней. На момент смерти ему было 42 года. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному инциденту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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