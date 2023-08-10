В Екатеринбурге задержали сбежавшего из детдома неадекватного подростка

В Екатеринбурге в ночь на 11 августа полицейские задержали 17-летнего парня, который неадекватно себя вел в магазине на Уралмаше и пытался украсть оттуда продукты. Он сбежал из социально-реабилитационного центра.
«Парень 2006 года рождения находился в розыске из-за самовольного ухода из социально-реабилитационного центра, где он воспитывается. Его задержали охранники при попытке вынести товар из торговой точки. Телесные повреждения, по свидетельству очевидцев, получил из-за собственного неадекватного поведения», — сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
В полиции добавили, что парня задержали и отправили обратно в социальный центр. Силовики проводят проверку.
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