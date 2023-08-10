10 августа 2023

В Екатеринбурге задержали сбежавшего из детдома неадекватного подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, умвд, мвд, полиция, сотрудники полиции
Полиция Екатеринбурга задержала буйного 17-летнего мальчика Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 11 августа полицейские задержали 17-летнего парня, который неадекватно себя вел в магазине на Уралмаше и пытался украсть оттуда продукты. Он сбежал из социально-реабилитационного центра.

«Парень 2006 года рождения находился в розыске из-за самовольного ухода из социально-реабилитационного центра, где он воспитывается. Его задержали охранники при попытке вынести товар из торговой точки. Телесные повреждения, по свидетельству очевидцев, получил из-за собственного неадекватного поведения», — сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В полиции добавили, что парня задержали и отправили обратно в социальный центр. Силовики проводят проверку.

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В Екатеринбурге в ночь на 11 августа полицейские задержали 17-летнего парня, который неадекватно себя вел в магазине на Уралмаше и пытался украсть оттуда продукты. Он сбежал из социально-реабилитационного центра. «Парень 2006 года рождения находился в розыске из-за самовольного ухода из социально-реабилитационного центра, где он воспитывается. Его задержали охранники при попытке вынести товар из торговой точки. Телесные повреждения, по свидетельству очевидцев, получил из-за собственного неадекватного поведения», — сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. В полиции добавили, что парня задержали и отправили обратно в социальный центр. Силовики проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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