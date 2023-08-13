Защищать Малика Гайсина будут юристы компании, работавшей с делами Башнефти и Natura Siberica. Фото

14 августа 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

В Ленинском районном суде стартовало судебное заседание по делу об изъятии в доход государства активов Малика Гайсина Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Представителями бизнесмена Малика Гайсина по гражданскому делу об изъятии у него части активов в пользу государства стали юристы московской компании «Делькредере», которая вела дело Башнефти и компании Natura Siberica. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского районного суда Екатеринбурга, где стартовало заседание по делу Гайсина. Интересы Гайсина и подконтрольных ему компаний, которые выступают третьими лицами по делу, представляют трое юристов московской коллегии адвокатов «Делькредере» — Антон Демченко, Алексей Наумов и Сергей Савосько. Среди громких кейсов компании — участие в деле Башнефти. Юристы представляли интересы АФК «Система», у которой возник конфликт с госкорпорацией «Роснефть» Осенью 2014 года представитель Генпрокуратуры РФ подал иск в Арбитражный суд Москвы об изъятии в пользу государства акций «Башнефти» из чужого незаконного владения. В то время большинство акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». Судебное разбирательство закончилось мировым соглашением, по которому «Система» оказалась должна «Роснефти» 100 млрд рублей нанесенных убытков. Изначальная сумма требований составляла 170 млрд. Также адвокатское бюро представляло интересы одной из компаний, входящих в структуру Natura Siberica. С организации требовали 4,7 млрд рублей в качестве компенсации убытков, возникших из-за пожара. Суд отказал истцам в требованиях и признал отсутствие вины компании в пожаре. Дело предпринимателя Малика Гайсина начали рассматривать в Ленинском районном суде Екатеринбурга. В конце июля Генпрокуратура РФ предъявила иск к Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установили сотрудники надзорного ведомства, с 1995 по 1999 годы Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Сам Гайсин назвал иск необоснованным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представителями бизнесмена Малика Гайсина по гражданскому делу об изъятии у него части активов в пользу государства стали юристы московской компании «Делькредере», которая вела дело Башнефти и компании Natura Siberica. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского районного суда Екатеринбурга, где стартовало заседание по делу Гайсина. Интересы Гайсина и подконтрольных ему компаний, которые выступают третьими лицами по делу, представляют трое юристов московской коллегии адвокатов «Делькредере» — Антон Демченко, Алексей Наумов и Сергей Савосько. Среди громких кейсов компании — участие в деле Башнефти. Юристы представляли интересы АФК «Система», у которой возник конфликт с госкорпорацией «Роснефть» Осенью 2014 года представитель Генпрокуратуры РФ подал иск в Арбитражный суд Москвы об изъятии в пользу государства акций «Башнефти» из чужого незаконного владения. В то время большинство акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». Судебное разбирательство закончилось мировым соглашением, по которому «Система» оказалась должна «Роснефти» 100 млрд рублей нанесенных убытков. Изначальная сумма требований составляла 170 млрд. Также адвокатское бюро представляло интересы одной из компаний, входящих в структуру Natura Siberica. С организации требовали 4,7 млрд рублей в качестве компенсации убытков, возникших из-за пожара. Суд отказал истцам в требованиях и признал отсутствие вины компании в пожаре. Дело предпринимателя Малика Гайсина начали рассматривать в Ленинском районном суде Екатеринбурга. В конце июля Генпрокуратура РФ предъявила иск к Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установили сотрудники надзорного ведомства, с 1995 по 1999 годы Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Сам Гайсин назвал иск необоснованным.