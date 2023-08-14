14 августа 2023

Челябинцев напугали звуки взрывов в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, арбитражный суд, площадь революции, виды челябинска, законодательное собрание челябинской области, випр
Звуки взрывов были слышны по всему городу Фото:

Жителей Ленинского района Челябинска напугали звуки взрывов, доносящиеся с завода «Сигнал». В пресс-службе ГУ МЧС по региону поспешили успокоить горожан, сообщив о плановых работах на предприятии.

«Проводятся плановые работы. За подробностями необходимо обратиться на объект», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

URA.RU пыталось связаться с предприятием. Там на звонок не ответили. Агентство направило официальный запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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Жителей Ленинского района Челябинска напугали звуки взрывов, доносящиеся с завода «Сигнал». В пресс-службе ГУ МЧС по региону поспешили успокоить горожан, сообщив о плановых работах на предприятии. «Проводятся плановые работы. За подробностями необходимо обратиться на объект», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. URA.RU пыталось связаться с предприятием. Там на звонок не ответили. Агентство направило официальный запрос. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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