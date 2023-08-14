Челябинцев напугали звуки взрывов в городе

Звуки взрывов были слышны по всему городу
Жителей Ленинского района Челябинска напугали звуки взрывов, доносящиеся с завода «Сигнал». В пресс-службе ГУ МЧС по региону поспешили успокоить горожан, сообщив о плановых работах на предприятии.
«Проводятся плановые работы. За подробностями необходимо обратиться на объект», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
URA.RU пыталось связаться с предприятием. Там на звонок не ответили. Агентство направило официальный запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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