Поиск на сайте 300-летия Екатеринбурга вызвал недоумение у горожан. Скрин

15 августа 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Сайт к 300-летию города представили в декабре 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Горожане столкнулись с проблемой, обращаясь к сайту в честь 300-летия Екатеринбурга. Например, во вкладке «Поиск» строчка для запроса оказалась нерабочей. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Открываешь сайт, заходишь в поиск, чтобы найти мероприятие, а там какой-то набор предложений. Листать вручную всю афишу неудобно — слишком много мероприятий. Неужели этот баг не исправили к юбилею?» — удивляется одна из горожанок. В администрации города пояснили, что поисковая строка работает, но есть пара моментов. «Нужно в поле рядом с „Искать“ ввести тему поискового запроса. Поле не выделено, из-за этого не очевидно. Постараемся быстро его выделить», — заявили в мэрии. При этом подчеркнули, что создатели сайта постарались максимально оптимизировать афишу: добавлены фильтры, позволяющие посмотреть программу в Историческом сквере конкретно в День города. Также появились яркие кнопки с прямым переходом на программу «Фестивальной недели». О том, что администрация Екатеринбурга будет продвигать юбилей города не оффлайновыми мероприятиями, а через специально созданный сайт, стало известно в декабре 2022 года. На подготовку сайта власти потратили 590 тысяч рублей. Скриншот с сайта к 300-летию Екатеринбурга (https://300.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/search/)

Горожане столкнулись с проблемой, обращаясь к сайту в честь 300-летия Екатеринбурга. Например, во вкладке «Поиск» строчка для запроса оказалась нерабочей. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Открываешь сайт, заходишь в поиск, чтобы найти мероприятие, а там какой-то набор предложений. Листать вручную всю афишу неудобно — слишком много мероприятий. Неужели этот баг не исправили к юбилею?» — удивляется одна из горожанок. В администрации города пояснили, что поисковая строка работает, но есть пара моментов. «Нужно в поле рядом с „Искать“ ввести тему поискового запроса. Поле не выделено, из-за этого не очевидно. Постараемся быстро его выделить», — заявили в мэрии. При этом подчеркнули, что создатели сайта постарались максимально оптимизировать афишу: добавлены фильтры, позволяющие посмотреть программу в Историческом сквере конкретно в День города. Также появились яркие кнопки с прямым переходом на программу «Фестивальной недели». О том, что администрация Екатеринбурга будет продвигать юбилей города не оффлайновыми мероприятиями, а через специально созданный сайт, стало известно в декабре 2022 года. На подготовку сайта власти потратили 590 тысяч рублей.