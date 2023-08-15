Поиск на сайте 300-летия Екатеринбурга вызвал недоумение у горожан. Скрин

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Логотип Екатеринбурга к 300-летию города. Екатеринбург
Сайт к 300-летию города представили в декабре 2022 года Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Горожане столкнулись с проблемой, обращаясь к сайту в честь 300-летия Екатеринбурга. Например, во вкладке «Поиск» строчка для запроса оказалась нерабочей. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Открываешь сайт, заходишь в поиск, чтобы найти мероприятие, а там какой-то набор предложений. Листать вручную всю афишу неудобно — слишком много мероприятий. Неужели этот баг не исправили к юбилею?» — удивляется одна из горожанок.

В администрации города пояснили, что поисковая строка работает, но есть пара моментов. «Нужно в поле рядом с „Искать“ ввести тему поискового запроса. Поле не выделено, из-за этого не очевидно. Постараемся быстро его выделить», — заявили в мэрии. При этом подчеркнули, что создатели сайта постарались максимально оптимизировать афишу: добавлены фильтры, позволяющие посмотреть программу в Историческом сквере конкретно в День города. Также появились яркие кнопки с прямым переходом на программу «Фестивальной недели».

О том, что администрация Екатеринбурга будет продвигать юбилей города не оффлайновыми мероприятиями, а через специально созданный сайт, стало известно в декабре 2022 года. На подготовку сайта власти потратили 590 тысяч рублей.

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Горожане столкнулись с проблемой, обращаясь к сайту в честь 300-летия Екатеринбурга. Например, во вкладке «Поиск» строчка для запроса оказалась нерабочей. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Открываешь сайт, заходишь в поиск, чтобы найти мероприятие, а там какой-то набор предложений. Листать вручную всю афишу неудобно — слишком много мероприятий. Неужели этот баг не исправили к юбилею?» — удивляется одна из горожанок. В администрации города пояснили, что поисковая строка работает, но есть пара моментов. «Нужно в поле рядом с „Искать“ ввести тему поискового запроса. Поле не выделено, из-за этого не очевидно. Постараемся быстро его выделить», — заявили в мэрии. При этом подчеркнули, что создатели сайта постарались максимально оптимизировать афишу: добавлены фильтры, позволяющие посмотреть программу в Историческом сквере конкретно в День города. Также появились яркие кнопки с прямым переходом на программу «Фестивальной недели». О том, что администрация Екатеринбурга будет продвигать юбилей города не оффлайновыми мероприятиями, а через специально созданный сайт, стало известно в декабре 2022 года. На подготовку сайта власти потратили 590 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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