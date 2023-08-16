112: генерал ФСО скончался в колонии

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, машина скорой помощи, скорая помошь
Telegram-канал 112 сообщил, что  генерал ФСО Геннадий Лопырев умер в колонии Фото:

Генерал ФСО Геннадий Лопырев умер в колонии. Об этом сообщил telegram-канал 112.

«Накануне он пожаловался на плохое самочувствие. Лопырева экстренно доставили в больницу, где он скончался сегодня ночью», — говорится в сообщении. Отмечается, что в 2017 Лопырева признали виновным из-за взяток на сумму 7 миллионов рублей и в незаконном обороте оружия, однако он не признал вину.

Генерал был приговорен к десяти годам строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей. Он смог сохранить звание генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось, что скончался бывший командующий войсками Восточного военного округа и бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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Генерал ФСО Геннадий Лопырев умер в колонии. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Накануне он пожаловался на плохое самочувствие. Лопырева экстренно доставили в больницу, где он скончался сегодня ночью», — говорится в сообщении. Отмечается, что в 2017 Лопырева признали виновным из-за взяток на сумму 7 миллионов рублей и в незаконном обороте оружия, однако он не признал вину. Генерал был приговорен к десяти годам строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей. Он смог сохранить звание генерал-лейтенант. Ранее сообщалось, что скончался бывший командующий войсками Восточного военного округа и бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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