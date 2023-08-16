112: генерал ФСО скончался в колонии

Генерал ФСО Геннадий Лопырев умер в колонии. Об этом сообщил telegram-канал 112.
«Накануне он пожаловался на плохое самочувствие. Лопырева экстренно доставили в больницу, где он скончался сегодня ночью», — говорится в сообщении. Отмечается, что в 2017 Лопырева признали виновным из-за взяток на сумму 7 миллионов рублей и в незаконном обороте оружия, однако он не признал вину.
Генерал был приговорен к десяти годам строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей. Он смог сохранить звание генерал-лейтенант.
Ранее сообщалось, что скончался бывший командующий войсками Восточного военного округа и бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Генерал ФСО Геннадий Лопырев умер в колонии. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Накануне он пожаловался на плохое самочувствие. Лопырева экстренно доставили в больницу, где он скончался сегодня ночью», — говорится в сообщении. Отмечается, что в 2017 Лопырева признали виновным из-за взяток на сумму 7 миллионов рублей и в незаконном обороте оружия, однако он не признал вину. Генерал был приговорен к десяти годам строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей. Он смог сохранить звание генерал-лейтенант. Ранее сообщалось, что скончался бывший командующий войсками Восточного военного округа и бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.