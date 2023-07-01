Бывший первый заместитель Генштаба РФ Манилов скончался на 85 году жизни

В Москве умер бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Валерий Манилов после тяжелой болезни. Об этом заявил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
«Валерий Леонидович скончался сегодня после тяжелой и продолжительной болезни», — заявил Николай Дерябин в разговоре с «Интерфакс». Он также выразил соболезнования родным и близким покойного от имени Клуба.
Генерал-полковник Манилов родился в 1939 году. В 1996 году он получил пост первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. Также он занимался информационным обеспечением действий федеральных сил в республике Чечня во время локальных войн.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.