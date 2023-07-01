Бывший первый заместитель Генштаба РФ Манилов скончался на 85 году жизни

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Валерий Манилов умер после тяжелой болезни, заявил Николай Дерябин Фото:

В Москве умер бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Валерий Манилов после тяжелой болезни. Об этом заявил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Валерий Леонидович скончался сегодня после тяжелой и продолжительной болезни», — заявил Николай Дерябин в разговоре с «Интерфакс». Он также выразил соболезнования родным и близким покойного от имени Клуба.

Генерал-полковник Манилов родился в 1939 году. В 1996 году он получил пост первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. Также он занимался информационным обеспечением действий федеральных сил в республике Чечня во время локальных войн.

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В Москве умер бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Валерий Манилов после тяжелой болезни. Об этом заявил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. «Валерий Леонидович скончался сегодня после тяжелой и продолжительной болезни», — заявил Николай Дерябин в разговоре с «Интерфакс». Он также выразил соболезнования родным и близким покойного от имени Клуба. Генерал-полковник Манилов родился в 1939 году. В 1996 году он получил пост первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. Также он занимался информационным обеспечением действий федеральных сил в республике Чечня во время локальных войн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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