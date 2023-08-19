Умер еще один пострадавший от взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

В ожоговом центре ХМАО скончался четвертый пострадавший от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе. Об этом URA.RU сообщил собственный источник. Информацию подтвердили в окружном департаменте здравоохранения.
«Умер нефтяник, который пострадал при взрыве на Талинском месторождении. Его доставили в ожоговый центр Сургута. Врачи боролись за его жизнь, но спасти, к сожалению, не удалось» — сообщил инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел взрыв. Один человек скончался на месте, шесть с ожогами были госпитализированы. 16 августа скончался второй нефтяник. О смерти третьего стало известно 18 августа.
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