19 августа 2023
18 августа 2023

Умер еще один пострадавший от взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Врачи ожогового центра не смогли спасти жизнь нефтяника Фото:

В ожоговом центре ХМАО скончался четвертый пострадавший от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе. Об этом URA.RU сообщил собственный источник. Информацию подтвердили в окружном департаменте здравоохранения.

«Умер нефтяник, который пострадал при взрыве на Талинском месторождении. Его доставили в ожоговый центр Сургута. Врачи боролись за его жизнь, но спасти, к сожалению, не удалось» — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел взрыв. Один человек скончался на месте, шесть с ожогами были госпитализированы. 16 августа скончался второй нефтяник. О смерти третьего стало известно 18 августа.

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В ожоговом центре ХМАО скончался четвертый пострадавший от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе. Об этом URA.RU сообщил собственный источник. Информацию подтвердили в окружном департаменте здравоохранения. «Умер нефтяник, который пострадал при взрыве на Талинском месторождении. Его доставили в ожоговый центр Сургута. Врачи боролись за его жизнь, но спасти, к сожалению, не удалось» — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел взрыв. Один человек скончался на месте, шесть с ожогами были госпитализированы. 16 августа скончался второй нефтяник. О смерти третьего стало известно 18 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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