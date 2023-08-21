Администрацию челябинского района проверят из-за жилья детям-сиротам

Администрацию Еткульского района Челябинской области проверят на использование бюджета при обеспечении жильем детей-сирот. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.
«Начинаем проверку использования бюджетных средств при обеспечении жильем детей-сирот в администрации Еткульского района. Мероприятие было внесено в план работы КСП на 2023 год», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что в программу проверки включены вопросы законности целевого и эффективного использования бюджетных средств, управления муниципальным имуществом. Будут рассмотрены соблюдение очередности при распределении жилья, госзакупки и другие вопросы.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.