Администрацию челябинского района проверят из-за жилья детям-сиротам

22 августа 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

КСП проверит использование бюджета при закупке жилья детям-сиротам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрацию Еткульского района Челябинской области проверят на использование бюджета при обеспечении жильем детей-сирот. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Начинаем проверку использования бюджетных средств при обеспечении жильем детей-сирот в администрации Еткульского района. Мероприятие было внесено в план работы КСП на 2023 год», — уточнили в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что в программу проверки включены вопросы законности целевого и эффективного использования бюджетных средств, управления муниципальным имуществом. Будут рассмотрены соблюдение очередности при распределении жилья, госзакупки и другие вопросы.

Администрацию Еткульского района Челябинской области проверят на использование бюджета при обеспечении жильем детей-сирот. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Начинаем проверку использования бюджетных средств при обеспечении жильем детей-сирот в администрации Еткульского района. Мероприятие было внесено в план работы КСП на 2023 год», — уточнили в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что в программу проверки включены вопросы законности целевого и эффективного использования бюджетных средств, управления муниципальным имуществом. Будут рассмотрены соблюдение очередности при распределении жилья, госзакупки и другие вопросы.