21 августа 2023

Администрацию челябинского района проверят из-за жилья детям-сиротам

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КСП проверит использование бюджета при закупке жилья детям-сиротам Фото:

Администрацию Еткульского района Челябинской области проверят на использование бюджета при обеспечении жильем детей-сирот. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Начинаем проверку использования бюджетных средств при обеспечении жильем детей-сирот в администрации Еткульского района. Мероприятие было внесено в план работы КСП на 2023 год», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в программу проверки включены вопросы законности целевого и эффективного использования бюджетных средств, управления муниципальным имуществом. Будут рассмотрены соблюдение очередности при распределении жилья, госзакупки и другие вопросы.

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Администрацию Еткульского района Челябинской области проверят на использование бюджета при обеспечении жильем детей-сирот. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Начинаем проверку использования бюджетных средств при обеспечении жильем детей-сирот в администрации Еткульского района. Мероприятие было внесено в план работы КСП на 2023 год», — уточнили в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что в программу проверки включены вопросы законности целевого и эффективного использования бюджетных средств, управления муниципальным имуществом. Будут рассмотрены соблюдение очередности при распределении жилья, госзакупки и другие вопросы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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