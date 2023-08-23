Главный российский киллер Гагиев получит один срок вместо шести

23 августа 2023 в 06:10 Размер текста - 17 +

Прокурор запросил для Гагиева пожизненный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Завершилось следствие по уголовному делу криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако). Прокурор попросил приговорить преступника к пожизненному заключению. Этот срок будет единственным, так как Австрия, которая в 2018 году выдала авторитета, запретила РФ продолжать уголовное преследование. «В Южном окружном военном суде завершилось судебное следствие по уголовному делу Аслана Гагиева. В прениях прокурор попросил приговорить криминального авторитета к пожизненному заключению, признав его виновным в руководстве преступным сообществом, создании трех банд, убийстве более двух лиц, а также в незаконном обороте оружия», — сообщает «Коммерсант». Власти Австрии, выдавшей преступника России в 2018 году, запретили продолжать его уголовное преследование, поэтому приговор, который сейчас вынесет суд, будет единственным. Гагиев был передан Австрией России в 2018 году. По версии следователей участники банд авторитета убили 60 человек. Но большая часть преступлений к которым Джако имеет отношение, были установлены после передачи. Поэтому они не вошли в дело.

Завершилось следствие по уголовному делу криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако). Прокурор попросил приговорить преступника к пожизненному заключению. Этот срок будет единственным, так как Австрия, которая в 2018 году выдала авторитета, запретила РФ продолжать уголовное преследование. «В Южном окружном военном суде завершилось судебное следствие по уголовному делу Аслана Гагиева. В прениях прокурор попросил приговорить криминального авторитета к пожизненному заключению, признав его виновным в руководстве преступным сообществом, создании трех банд, убийстве более двух лиц, а также в незаконном обороте оружия», — сообщает «Коммерсант». Власти Австрии, выдавшей преступника России в 2018 году, запретили продолжать его уголовное преследование, поэтому приговор, который сейчас вынесет суд, будет единственным. Гагиев был передан Австрией России в 2018 году. По версии следователей участники банд авторитета убили 60 человек. Но большая часть преступлений к которым Джако имеет отношение, были установлены после передачи. Поэтому они не вошли в дело.