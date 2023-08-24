В центре Челябинска временно перестанут ходить пять троллейбусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Троллейбусы изменят маршруты из-за модернизации контактной сети Фото:

В Челябинске с 26 по 28 августа закроют движение троллейбусов №10, №12, №14, №17 и №19 на участке по проспекту Ленина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.

«С 26 августа до 5:00 28 августа свой маршрут изменят троллейбусы №10, №12, №14, №17 и №19. Движение закроется на участке проспекта Ленина от Свердловского проспекта до Парка Гагарина», — уточнили в пресс-службе.

Там уточнили, что будут проводиться работы по модернизации контактной сети. Троллейбусы будут объезжать участок по следующим маршрутам:

  • №10 — Солнечный берег-Свободы-Тимирязева-Площадь Революции-Солнечный берег;
  • №12 — АМЗ-Дворец спорта «Юность»;
  • №14 — Братьев Кашириных-Молодогвардейцев-Комсомольский проспект-Дворец культуры Строителей;
  • №17 — Молдавская-Комсомольский проспект-ДК Строителей;
  • №19 — Первоозерный-Свободы-Тимирязева-Площадь Революции-Первоозерный.

Жителям предлагают пользоваться автобусами №2, №4, №8 и №51. Также до места назначения можно доехать на автобусных маршрутах №64, №71 и №483.

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В Челябинске с 26 по 28 августа закроют движение троллейбусов №10, №12, №14, №17 и №19 на участке по проспекту Ленина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «С 26 августа до 5:00 28 августа свой маршрут изменят троллейбусы №10, №12, №14, №17 и №19. Движение закроется на участке проспекта Ленина от Свердловского проспекта до Парка Гагарина», — уточнили в пресс-службе. Там уточнили, что будут проводиться работы по модернизации контактной сети. Троллейбусы будут объезжать участок по следующим маршрутам: Жителям предлагают пользоваться автобусами №2, №4, №8 и №51. Также до места назначения можно доехать на автобусных маршрутах №64, №71 и №483.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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