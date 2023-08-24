В центре Челябинска временно перестанут ходить пять троллейбусов

Троллейбусы изменят маршруты из-за модернизации контактной сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 26 по 28 августа закроют движение троллейбусов №10, №12, №14, №17 и №19 на участке по проспекту Ленина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.

«С 26 августа до 5:00 28 августа свой маршрут изменят троллейбусы №10, №12, №14, №17 и №19. Движение закроется на участке проспекта Ленина от Свердловского проспекта до Парка Гагарина», — уточнили в пресс-службе.

Там уточнили, что будут проводиться работы по модернизации контактной сети. Троллейбусы будут объезжать участок по следующим маршрутам:

№10 — Солнечный берег-Свободы-Тимирязева-Площадь Революции-Солнечный берег;

№12 — АМЗ-Дворец спорта «Юность»;

№14 — Братьев Кашириных-Молодогвардейцев-Комсомольский проспект-Дворец культуры Строителей;

№17 — Молдавская-Комсомольский проспект-ДК Строителей;

№19 — Первоозерный-Свободы-Тимирязева-Площадь Революции-Первоозерный.

Жителям предлагают пользоваться автобусами №2, №4, №8 и №51. Также до места назначения можно доехать на автобусных маршрутах №64, №71 и №483.