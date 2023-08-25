Вице-губернатор ХМАО Литова раскритиковала мэрию за срыв сдачи детсада

25 августа 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Жители Нефтеюганска ждут открытия детсада два года Фото: Размик Закарян © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Ольга Литова раскритиковала администрацию Нефтеюганска за срыв сдачи детского сада в 16 микрорайоне, который не могут достроить уже два года. Сообщение опубликовал telegram-канал «Нефтеюганск. Новости. Происшествия». «Вы 4 раза делали загрузки на экспертизу. И каждый раз получаете замечания», — отметила Литова. Она высказала претензии администрации города в ответ на сообщение мэра Эльвиры Бугай, что за два года детсад в 16 микрорайоне остается на уровне 20. По словам Бугай, строительные работы ведутся без динамики несмотря на то, что мэрия своевременно перечисляет авансы. «Изначально стоимость работ была невысокой, поэтому было принято решение об ее увеличении. В настоящее время новая смета находится на экспертизе. После ее окончания будем выходить с вопросом, кто будет достраивать объект», — сообщила глава Нефтеюганска. Ранее URA.RU писало, что замгубернатора ХМАО Азат Ислаев отметил хороший темп работы строителей в Нефтеюганске. Он посетил фильтровальную станцию и строящийся детский сад в 16 микрорайоне.

Вице-губернатор ХМАО Ольга Литова раскритиковала администрацию Нефтеюганска за срыв сдачи детского сада в 16 микрорайоне, который не могут достроить уже два года. Сообщение опубликовал telegram-канал «Нефтеюганск. Новости. Происшествия». «Вы 4 раза делали загрузки на экспертизу. И каждый раз получаете замечания», — отметила Литова. Она высказала претензии администрации города в ответ на сообщение мэра Эльвиры Бугай, что за два года детсад в 16 микрорайоне остается на уровне 20. По словам Бугай, строительные работы ведутся без динамики несмотря на то, что мэрия своевременно перечисляет авансы. «Изначально стоимость работ была невысокой, поэтому было принято решение об ее увеличении. В настоящее время новая смета находится на экспертизе. После ее окончания будем выходить с вопросом, кто будет достраивать объект», — сообщила глава Нефтеюганска. Ранее URA.RU писало, что замгубернатора ХМАО Азат Ислаев отметил хороший темп работы строителей в Нефтеюганске. Он посетил фильтровальную станцию и строящийся детский сад в 16 микрорайоне.