Екатеринбуржцам назвали лучшее время для аренды коттеджей на Новый год

Представитель ГК «Новосел» Шестаков: заняться арендой коттеджа на Новый год лучше в октябре

30 августа 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Арендная ставка частного дома в Новый год зависит от курса рубля и стоимости зарубежных туров, считает Шестаков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Середина октября является лучшим временем для аренды частного дома к празднованию Нового года в Екатеринбурге. Несмотря на это, в более поздний период арендная ставка может подешеветь или еще больше вырасти. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента загородной недвижимости ГК «Новосел» Александр Шестаков. «Особенно хорошие предложения по частным домам представлены в недостаточном количестве. Исходя из этого, я бы поступил следующим образом — заключил бы договор заранее и внес бы небольшой аванс. Это снизит риски по поиску нужного объекта перед самым Новым годом. Правильно будет заняться вопросом об аренде дома в середине октября», — сказал Александр Шестаков. По его словам, стоимость аренды частных домов в Новый год зависит от того, что будет с курсом рубля ближе к празднику, что будет с ценами и самой возможностью планировать зарубежные туры, куда можно будет планировать выезд, на сколько будет большой спрос на посуточную аренду частных домов и тому подобное. Не стоит исключать, что дома могут существенно подскочить в цене или наоборот снизиться. Примечательно, что средняя стоимость аренды коттеджа в сентябре — октябре 2022 года составляла порядка 20 тысяч рублей за ночь. В ноябре они повысились до 35 тысяч рублей. В последний месяц года арендодатели устанавливали цены уже за две ночи. Снять дом на большую компанию можно было примерно за 100 тысяч рублей. Представитель парка «Оленьи ручьи» отметил, что как правило спрос на празднование Нового года в частных домах начинает расти в ноябре, а ближе к дате праздника свободные дома могут закончиться. «Аренда дома с 31 декабря на 1 января стоит 25 тысяч рублей. Провести один день в новогодние праздники с 1 по 8 января будет стоить 8 тысяч рублей», — поделился прейскурантом собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что за две недели в Екатеринбурге упала на 21,16% арендная ставка на частные дома. На 11 августа была зафиксирована цена в 52,3 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Середина октября является лучшим временем для аренды частного дома к празднованию Нового года в Екатеринбурге. Несмотря на это, в более поздний период арендная ставка может подешеветь или еще больше вырасти. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента загородной недвижимости ГК «Новосел» Александр Шестаков. «Особенно хорошие предложения по частным домам представлены в недостаточном количестве. Исходя из этого, я бы поступил следующим образом — заключил бы договор заранее и внес бы небольшой аванс. Это снизит риски по поиску нужного объекта перед самым Новым годом. Правильно будет заняться вопросом об аренде дома в середине октября», — сказал Александр Шестаков. По его словам, стоимость аренды частных домов в Новый год зависит от того, что будет с курсом рубля ближе к празднику, что будет с ценами и самой возможностью планировать зарубежные туры, куда можно будет планировать выезд, на сколько будет большой спрос на посуточную аренду частных домов и тому подобное. Не стоит исключать, что дома могут существенно подскочить в цене или наоборот снизиться. Примечательно, что средняя стоимость аренды коттеджа в сентябре — октябре 2022 года составляла порядка 20 тысяч рублей за ночь. В ноябре они повысились до 35 тысяч рублей. В последний месяц года арендодатели устанавливали цены уже за две ночи. Снять дом на большую компанию можно было примерно за 100 тысяч рублей. Представитель парка «Оленьи ручьи» отметил, что как правило спрос на празднование Нового года в частных домах начинает расти в ноябре, а ближе к дате праздника свободные дома могут закончиться. «Аренда дома с 31 декабря на 1 января стоит 25 тысяч рублей. Провести один день в новогодние праздники с 1 по 8 января будет стоить 8 тысяч рублей», — поделился прейскурантом собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что за две недели в Екатеринбурге упала на 21,16% арендная ставка на частные дома. На 11 августа была зафиксирована цена в 52,3 тысячи рублей.