Сотрудники ГИБДД по Челябинской области ограничили движение на автодороге «Восточный обход города Челябинска». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ограничения введены из-за ремонтных работ.
«Сотрудниками госавтоинспекции организовано реверсивное движение в связи с ремонтными работами на 41 км автодороги „Восточный обход“. Госавтоинспекция просит быть внимательными на данном участке дороги и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
В начале июля силовики ограничивали движение на другой объездной дороги к областному центру. Тогда реверсивное движение ввели на 19 километре автодороги «Западный обход города Челябинска». Ограничения вводились также из-за ремонта асфальтового покрытия.
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