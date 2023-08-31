ГИБДД ввела реверсивное движение на участке Восточного обхода Челябинска

Сотрудники ГИБДД ввели реверсивное движение на участке дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ГИБДД по Челябинской области ограничили движение на автодороге «Восточный обход города Челябинска». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ограничения введены из-за ремонтных работ.

«Сотрудниками госавтоинспекции организовано реверсивное движение в связи с ремонтными работами на 41 км автодороги „Восточный обход“. Госавтоинспекция просит быть внимательными на данном участке дороги и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В начале июля силовики ограничивали движение на другой объездной дороги к областному центру. Тогда реверсивное движение ввели на 19 километре автодороги «Западный обход города Челябинска». Ограничения вводились также из-за ремонта асфальтового покрытия.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области