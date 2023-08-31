31 августа 2023

Силовики ограничили движение на подъезде к Челябинску. Фото

ГИБДД ввела реверсивное движение на участке Восточного обхода Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД ввели реверсивное движение на участке дороги Фото:

Сотрудники ГИБДД по Челябинской области ограничили движение на автодороге «Восточный обход города Челябинска». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ограничения введены из-за ремонтных работ.

«Сотрудниками госавтоинспекции организовано реверсивное движение в связи с ремонтными работами на 41 км автодороги „Восточный обход“. Госавтоинспекция просит быть внимательными на данном участке дороги и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В начале июля силовики ограничивали движение на другой объездной дороги к областному центру. Тогда реверсивное движение ввели на 19 километре автодороги «Западный обход города Челябинска». Ограничения вводились также из-за ремонта асфальтового покрытия.

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Фото:

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Сотрудники ГИБДД по Челябинской области ограничили движение на автодороге «Восточный обход города Челябинска». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ограничения введены из-за ремонтных работ. «Сотрудниками госавтоинспекции организовано реверсивное движение в связи с ремонтными работами на 41 км автодороги „Восточный обход“. Госавтоинспекция просит быть внимательными на данном участке дороги и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В начале июля силовики ограничивали движение на другой объездной дороги к областному центру. Тогда реверсивное движение ввели на 19 километре автодороги «Западный обход города Челябинска». Ограничения вводились также из-за ремонта асфальтового покрытия.
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Ссылки по теме
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