06 сентября 2023

На Украине забили тревогу из-за риска срыва отопительного сезона

Ассоциация городов Украины: отопительный сезон в стране на грани срыва
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Открытие котельни в Петухово. Курган, трубы, котельная, давление, тепло в доме, манометр, петухово, сезон, котельня, отопительный
Срыв отопительного сезона связан с рядом решений правительства Украины. Фото:
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Отопительный сезон на Украине на грани срыва. Об этом сообщила Ассоциация городов Украины.

«Местное самоуправление бьет тревогу: горячую воду отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет», — говорится в заявлении Ассоциации. Отмечается, что за месяц до начала отопительного сезона предприятия ТКЭ (тепловой коммунальной энергетики) Украины прекратили подачу горячей воды в дома, а также инициировали собственное банкротство.

В прошлом году Рада призывала украинцев подготовиться к «тепловой миграции» и запастись дровами. Отмечалось, что «Нафтогазу» удалось накопить 14,2 миллиарда кубометров газа, в то время как кабмин ставил задачу в 19 миллиардов кубометров. Угля накоплено всего 1,9 миллиарда тонн вместо необходимых 2,6 миллиарда.

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Отопительный сезон на Украине на грани срыва. Об этом сообщила Ассоциация городов Украины. «Местное самоуправление бьет тревогу: горячую воду отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет», — говорится в заявлении Ассоциации. Отмечается, что за месяц до начала отопительного сезона предприятия ТКЭ (тепловой коммунальной энергетики) Украины прекратили подачу горячей воды в дома, а также инициировали собственное банкротство. В прошлом году Рада призывала украинцев подготовиться к «тепловой миграции» и запастись дровами. Отмечалось, что «Нафтогазу» удалось накопить 14,2 миллиарда кубометров газа, в то время как кабмин ставил задачу в 19 миллиардов кубометров. Угля накоплено всего 1,9 миллиарда тонн вместо необходимых 2,6 миллиарда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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