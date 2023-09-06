На Украине забили тревогу из-за риска срыва отопительного сезона

Ассоциация городов Украины: отопительный сезон в стране на грани срыва

07 сентября 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Срыв отопительного сезона связан с рядом решений правительства Украины. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отопительный сезон на Украине на грани срыва. Об этом сообщила Ассоциация городов Украины. «Местное самоуправление бьет тревогу: горячую воду отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет», — говорится в заявлении Ассоциации. Отмечается, что за месяц до начала отопительного сезона предприятия ТКЭ (тепловой коммунальной энергетики) Украины прекратили подачу горячей воды в дома, а также инициировали собственное банкротство. В прошлом году Рада призывала украинцев подготовиться к «тепловой миграции» и запастись дровами. Отмечалось, что «Нафтогазу» удалось накопить 14,2 миллиарда кубометров газа, в то время как кабмин ставил задачу в 19 миллиардов кубометров. Угля накоплено всего 1,9 миллиарда тонн вместо необходимых 2,6 миллиарда.

Отопительный сезон на Украине на грани срыва. Об этом сообщила Ассоциация городов Украины. «Местное самоуправление бьет тревогу: горячую воду отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет», — говорится в заявлении Ассоциации. Отмечается, что за месяц до начала отопительного сезона предприятия ТКЭ (тепловой коммунальной энергетики) Украины прекратили подачу горячей воды в дома, а также инициировали собственное банкротство. В прошлом году Рада призывала украинцев подготовиться к «тепловой миграции» и запастись дровами. Отмечалось, что «Нафтогазу» удалось накопить 14,2 миллиарда кубометров газа, в то время как кабмин ставил задачу в 19 миллиардов кубометров. Угля накоплено всего 1,9 миллиарда тонн вместо необходимых 2,6 миллиарда.