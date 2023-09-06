Родню свердловского контрактника лишили наследства за недостойное поведение

Суд лишил наследства бабушку и дедушку по отцовской линии погибшего в зоне СВО 21-летнего контрактника из Североуральска (Свердловская область). Мать бойца ссылалась на то, что отец погибшего — злостный алиментщик, который не смог рассчитаться с долгами даже до совершеннолетия сына. Сам мужчина скончался спустя месяц после гибели сына, и в права наследования вступили его родители. Но суд отказал им в наследстве, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского областного суда.
«Житель Североуральска Кирилл М. заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. В ноябре 2022 года 21-летний военнослужащий погиб, и возник вопрос с выплатой страховки в размере более 4 млн рублей. На выплату претендовали мать и отчим бойца, а также биологический отец погибшего. Однако отец пережил сына лишь на месяц, подать заявление о выплате суммы и обратиться к нотариусу не успел», — рассказывают обстоятельства истории в облсуде.
В право наследования вступили его родители — бабушка и дедушка погибшего бойца. Но мать солдата выступила против и обратилась в суд. Она ссылалась на то, что биологический отец ее сына оставил семью много лет назад, связь с ребенком не поддерживал, алименты не платил и даже привлекался к уголовной ответственности за это. Ее иск полностью удовлетворили.
Ответчики обжаловали решение в суде вышестоящей инстанции, и суд, выслушав их доводы, вынес новое постановление. «Суд признал бывшего мужа истицы недостойным наследником к имуществу погибшего сына и, следовательно, бабушка и дедушка по отцовской линии утратили право на наследство внука. В удовлетворении иска о лишении ответчиков права на получение страховки за гибель солдата суд отказал, поскольку бабушка и дедушка погибшего не имели этого права по закону, так как не растили внука», — говорится в решении суда.
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