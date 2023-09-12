Джордж Буш удивился своей давней фотографии с Пригожиным

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Джордж Буш рассказал, что Евгений Пригожин разливал ему напитки во время ужина Фото:

Экс-президент США Джордж Буш оказался шокирован фотографией своего ужина с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году. Удивление у него вызвал тот факт, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда был официантом на мероприятии.

«Меня шокирует, что на днях я увидел фотографию саммита „Большой восьмерки“ в Санкт-Петербурге [в 2006 году], где [Пригожин] был парнем, который подавал мне еду», — рассказал Джордж Буш в ходе Ялтинской европейской стратегии. Его слова передает Business Insider.

Бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy 23 августа разбился в Тверской области. СК РФ подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер». Пригожин был похоронен на кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает MK.RU. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не расследует крушение самолета Embraer в Тверской области, передает RT.

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Экс-президент США Джордж Буш оказался шокирован фотографией своего ужина с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году. Удивление у него вызвал тот факт, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда был официантом на мероприятии. «Меня шокирует, что на днях я увидел фотографию саммита „Большой восьмерки“ в Санкт-Петербурге [в 2006 году], где [Пригожин] был парнем, который подавал мне еду», — рассказал Джордж Буш в ходе Ялтинской европейской стратегии. Его слова передает Business Insider. Бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy 23 августа разбился в Тверской области. СК РФ подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер». Пригожин был похоронен на кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает MK.RU. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не расследует крушение самолета Embraer в Тверской области, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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