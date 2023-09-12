Джордж Буш удивился своей давней фотографии с Пригожиным

12 сентября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Джордж Буш рассказал, что Евгений Пригожин разливал ему напитки во время ужина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-президент США Джордж Буш оказался шокирован фотографией своего ужина с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году. Удивление у него вызвал тот факт, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда был официантом на мероприятии. «Меня шокирует, что на днях я увидел фотографию саммита „Большой восьмерки“ в Санкт-Петербурге [в 2006 году], где [Пригожин] был парнем, который подавал мне еду», — рассказал Джордж Буш в ходе Ялтинской европейской стратегии. Его слова передает Business Insider. Бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy 23 августа разбился в Тверской области. СК РФ подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер». Пригожин был похоронен на кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает MK.RU . Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не расследует крушение самолета Embraer в Тверской области, передает RT.

Экс-президент США Джордж Буш оказался шокирован фотографией своего ужина с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году. Удивление у него вызвал тот факт, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда был официантом на мероприятии. «Меня шокирует, что на днях я увидел фотографию саммита „Большой восьмерки“ в Санкт-Петербурге [в 2006 году], где [Пригожин] был парнем, который подавал мне еду», — рассказал Джордж Буш в ходе Ялтинской европейской стратегии. Его слова передает Business Insider. Бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy 23 августа разбился в Тверской области. СК РФ подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер». Пригожин был похоронен на кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает MK.RU. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не расследует крушение самолета Embraer в Тверской области, передает RT.