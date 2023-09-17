17 сентября 2023
16 сентября 2023

Челябинский рыбак найден мертвым спустя год

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж "Бабьи пески". Курган , камыш, река
Мужчина пропал 19 июня прошлого года Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области обнаружен труп рыбака, который пропал больше года назад. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В 3 км от деревни Анновка Катав-Ивановского района найдены останки трупа мужчины. На месте также обнаружены болотные сапоги, удочка, рюкзак с личными вещами, где были нож, вилка, наручные часы», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

Личность погибшего установлена. Им является пропавший 19 июня 2022 года 62-летний Ханиф Я. Мужчина ушел в лес и не вернулся. По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти нет. Точная причина смерти устанавливается.

URA.RU направило официальный запрос в Поисково-спасательную службу Челябинской области. На момент выхода новости ответ не поступил.

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области обнаружен труп рыбака, который пропал больше года назад. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В 3 км от деревни Анновка Катав-Ивановского района найдены останки трупа мужчины. На месте также обнаружены болотные сапоги, удочка, рюкзак с личными вещами, где были нож, вилка, наручные часы», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Личность погибшего установлена. Им является пропавший 19 июня 2022 года 62-летний Ханиф Я. Мужчина ушел в лес и не вернулся. По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти нет. Точная причина смерти устанавливается. URA.RU направило официальный запрос в Поисково-спасательную службу Челябинской области. На момент выхода новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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