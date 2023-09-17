Челябинский рыбак найден мертвым спустя год

18 сентября 2023 в 06:11 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал 19 июня прошлого года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Катав-Ивановском районе Челябинской области обнаружен труп рыбака, который пропал больше года назад. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В 3 км от деревни Анновка Катав-Ивановского района найдены останки трупа мужчины. На месте также обнаружены болотные сапоги, удочка, рюкзак с личными вещами, где были нож, вилка, наручные часы», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Личность погибшего установлена. Им является пропавший 19 июня 2022 года 62-летний Ханиф Я. Мужчина ушел в лес и не вернулся. По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти нет. Точная причина смерти устанавливается. URA.RU направило официальный запрос в Поисково-спасательную службу Челябинской области. На момент выхода новости ответ не поступил.

В Катав-Ивановском районе Челябинской области обнаружен труп рыбака, который пропал больше года назад. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В 3 км от деревни Анновка Катав-Ивановского района найдены останки трупа мужчины. На месте также обнаружены болотные сапоги, удочка, рюкзак с личными вещами, где были нож, вилка, наручные часы», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Личность погибшего установлена. Им является пропавший 19 июня 2022 года 62-летний Ханиф Я. Мужчина ушел в лес и не вернулся. По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти нет. Точная причина смерти устанавливается. URA.RU направило официальный запрос в Поисково-спасательную службу Челябинской области. На момент выхода новости ответ не поступил.