Росимущество изымает землю у самого богатого пермского депутата из-за долгов

Росимущество судится с пермским депутатом Благовым из-за арендованной земли

У Росимущества появились претензии к Николаю Благову Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

От управления Росимущества в Пермском крае в суд направлено исковое заявление, адресованное депутату заксобрания региона Николаю Благову. Ведомство хочет взыскать с ответчика долг по договору аренды земельного участка и расторгнуть соглашение, заключенное ранее. Соответствующая информация размещена в картотеке дел Арбитражного суда.

«Росимущество требует взыскать с Благова 66,3 тысячи рублей долга по платежам за аренду, а также признать договор аренды расторгнутым. <…> Участок площадью 78 га, за который взыскивается арендная плата, используется Благовым не в личных, а в предпринимательских целях», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство.

Спор ведется вокруг участка рядом с Восточным обходом Перми. Ранее указанная земля входила в состав имущества учхоза «Липовая гора», который относится к зоне рекреационно-ландшафтных территорий. Соседние участки принадлежат компаниям, которыми также владеет Благов. Сейчас депутат добивается смены их зонирования, что позволит ему начать застройку территории.

Оперативно связаться с Благовым и получить комментарий по имеющимся в распоряжение редакции телефонам корреспонденту URA.RU не удалось. В беседе с прикамским изданием он отметил, что об иске Росимущества слышит впервые. Чиновник добавил, что собирается привлечь юристов к разбирательству.

Николай Благов является многодетным отцом. Он воспитывает трех дочерей. Благов стал самым богатым депутатом в прикамском парламенте по итогам 2021 года, отчитавшись о доходе в 600 млн рублей.