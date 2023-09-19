В зоне специальной военной операции погибли два бойца из Свердловской области — братья Илья и Андрей Зорины. Их похоронили на малой родине — в Новой Ляле, рассказал глава города Сергей Бондаренко.
«Проводили в последний путь Илью и Андрея Зориных, которые погибли, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Мы будем помнить ваш подвиг, ребята», — написал Бондаренко на своей странице «ВКонтакте».
Братья погибли в один день — 6 сентября. По данным Е1, Андрей служил оператором отделения противотанковых управляемых ракет, а Илья был старшим разведчиком парашютно-десантного батальона.
За день до этого в Новой Ляле похоронили еще одного местного жителя, погибшего на СВО — Алексея Арента. Некоторые местные жители высказали в соцсетях возмущение по поводу того, что в дни прощания с бойцами в городе проходили праздничные мероприятия, в частности, открытие городской площади 16 сентября. Мероприятие сопровождалось салютом. «Три гроба с героями, а в Ляле поют, пляшут и запускают салюты. А траур где, господа? Вы подумали о родных наших защитников? Как в глаза будете смотреть», — написала под одним из постов «ВКонтакте» пользователь Галина Олеговна.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.
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