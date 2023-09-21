В Пермском цирке бьют тревогу из-за мошеннических сайтов, которые продают фальшивые билеты на представления. Страниц-двойников с Сети становится больше, говорят в цирке.
«Участились случаи появления сайтов-двойников, где значительно завышена реальная стоимость билетов, частично скопирован внешний вид официального сайта и активно продвигается реклама в поисковых системах. Пермский цирк не имеет никакого отношения к таким сайтам и сервисам», — сообщается на официальной странице Пермского цирка в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU обнаружил в интернете минимум один сайт «Пермский государственный цирк», где действительно продаются билеты на шоу. Однако стоят они на несколько тысяч рублей дороже, чем на официальном сайте.
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