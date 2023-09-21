У Пермского цирка появилось больше сайтов-двойников. Скрин

Пермский цирк предупредил о росте количества поддельных сайтов учреждения
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, цирк
Покупать билеты в цирк стоит только на официальном сайте Фото:

В Пермском цирке бьют тревогу из-за мошеннических сайтов, которые продают фальшивые билеты на представления. Страниц-двойников с Сети становится больше, говорят в цирке.

«Участились случаи появления сайтов-двойников, где значительно завышена реальная стоимость билетов, частично скопирован внешний вид официального сайта и активно продвигается реклама в поисковых системах. Пермский цирк не имеет никакого отношения к таким сайтам и сервисам», — сообщается на официальной странице Пермского цирка в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обнаружил в интернете минимум один сайт «Пермский государственный цирк», где действительно продаются билеты на шоу. Однако стоят они на несколько тысяч рублей дороже, чем на официальном сайте.

Так выглядит сайт мошенников
Так выглядит сайт мошенников
Ценник на настоящем сайте Цирка скромнее
Ценник на настоящем сайте Цирка скромнее

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В Пермском цирке бьют тревогу из-за мошеннических сайтов, которые продают фальшивые билеты на представления. Страниц-двойников с Сети становится больше, говорят в цирке. «Участились случаи появления сайтов-двойников, где значительно завышена реальная стоимость билетов, частично скопирован внешний вид официального сайта и активно продвигается реклама в поисковых системах. Пермский цирк не имеет никакого отношения к таким сайтам и сервисам», — сообщается на официальной странице Пермского цирка в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обнаружил в интернете минимум один сайт «Пермский государственный цирк», где действительно продаются билеты на шоу. Однако стоят они на несколько тысяч рублей дороже, чем на официальном сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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