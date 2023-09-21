У Пермского цирка появилось больше сайтов-двойников. Скрин

Пермский цирк предупредил о росте количества поддельных сайтов учреждения

21 сентября 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Покупать билеты в цирк стоит только на официальном сайте Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском цирке бьют тревогу из-за мошеннических сайтов, которые продают фальшивые билеты на представления. Страниц-двойников с Сети становится больше, говорят в цирке. «Участились случаи появления сайтов-двойников, где значительно завышена реальная стоимость билетов, частично скопирован внешний вид официального сайта и активно продвигается реклама в поисковых системах. Пермский цирк не имеет никакого отношения к таким сайтам и сервисам», — сообщается на официальной странице Пермского цирка в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обнаружил в интернете минимум один сайт «Пермский государственный цирк», где действительно продаются билеты на шоу. Однако стоят они на несколько тысяч рублей дороже, чем на официальном сайте. Так выглядит сайт мошенников Скрин с сайта-двойника Пермского цирка Ценник на настоящем сайте Цирка скромнее Скрин с сайта Пермского цирка

В Пермском цирке бьют тревогу из-за мошеннических сайтов, которые продают фальшивые билеты на представления. Страниц-двойников с Сети становится больше, говорят в цирке. «Участились случаи появления сайтов-двойников, где значительно завышена реальная стоимость билетов, частично скопирован внешний вид официального сайта и активно продвигается реклама в поисковых системах. Пермский цирк не имеет никакого отношения к таким сайтам и сервисам», — сообщается на официальной странице Пермского цирка в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обнаружил в интернете минимум один сайт «Пермский государственный цирк», где действительно продаются билеты на шоу. Однако стоят они на несколько тысяч рублей дороже, чем на официальном сайте.