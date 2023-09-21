Холдинг пермского миллиардера Репина ищет сотрудника на зарплату в 250 тысяч

21 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Компания расширяет штат менеджеров, чтобы попытаться увеличить прибыль от продаж автомобилей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Многопрофильный холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудника без опыта работы, которому готовы платить 250 тысяч рублей. Речь о менеджере по оценке и продаже автомобилей с пробегом в автосалонах холдинга. «В связи с расширением, ищем в нашу команду менеджера по оценке и продаже автомобилей с пробегом. Обязанности — оценка и продажа автомобилей с пробегом, демонстрация автомобилей, организация и проведение тест-драйвов. Опыт работы не требуется. Уровень заработной платы — до 250 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте Headhunter. В числе требований к кандидатам указаны наличие водительских прав и стаж активного вождения не менее года. Также приветствуется любовь к автомобилям и интерес к новостям авторынка. Пермский «Сатурн-Р» является многопрофильным холдингом. Продажами машин занимается подразделение «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через одноименную сеть автосалонов. Основной учредитель холдинга — бизнесмен Александр Репин. Он владеет десятками фирм с общим оборотом около 35 млрд рублей. В 2022 году чистая прибыль ООО «Сатурн-Р-Авто» составила более 69 млн рублей, сократившись по сравнению с 2021 годом почти вдвое. Сам Александр Репин в интервью URA.RU прогнозировал дальнейшее снижение прибыли. По его словам, основной причиной является повышение закупочных цен на автомобили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многопрофильный холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудника без опыта работы, которому готовы платить 250 тысяч рублей. Речь о менеджере по оценке и продаже автомобилей с пробегом в автосалонах холдинга. «В связи с расширением, ищем в нашу команду менеджера по оценке и продаже автомобилей с пробегом. Обязанности — оценка и продажа автомобилей с пробегом, демонстрация автомобилей, организация и проведение тест-драйвов. Опыт работы не требуется. Уровень заработной платы — до 250 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте Headhunter. В числе требований к кандидатам указаны наличие водительских прав и стаж активного вождения не менее года. Также приветствуется любовь к автомобилям и интерес к новостям авторынка. Пермский «Сатурн-Р» является многопрофильным холдингом. Продажами машин занимается подразделение «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через одноименную сеть автосалонов. Основной учредитель холдинга — бизнесмен Александр Репин. Он владеет десятками фирм с общим оборотом около 35 млрд рублей. В 2022 году чистая прибыль ООО «Сатурн-Р-Авто» составила более 69 млн рублей, сократившись по сравнению с 2021 годом почти вдвое. Сам Александр Репин в интервью URA.RU прогнозировал дальнейшее снижение прибыли. По его словам, основной причиной является повышение закупочных цен на автомобили.