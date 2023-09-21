Мэр Екатеринбурга рассказал, что заложат в капсулу времени

В Екатеринбурге в капсулу времени, которую вскроют через 50 лет, заложат материальные артефакты. Мэр Алексей Орлов добавил, что туда могут попасть и записанные на цифровые носители песни городских групп.
«Помимо материальных артефактов, мы намерены оставить в капсуле носитель цифровой информации — а это гигабайты. Композиции городских рок-групп? Мультфильм, созданный в детской медиастудии? В будущее отправится каждое послание из ваших анкет», — написал Орлов в telegram-канале.
По словам Орлова, содержимое капсулы должно рассказывать о Екатеринбурге 2023 года. Мэр призвал горожан участвовать в подготовке содержимого капсулы.
Капсулу времени в Екатеринбурге вскрыли 30 августа. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо свердловчанам XXI века. URA.RU подготовило материал о том, что станет с металлическим цилиндром и когда екатеринбуржцы смогут увидеть артефакты, пролежавшие в земле полвека.
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